Königin Sonja wegen Herzproblemen im Krankenhaus

Eigentlich hätte Sonja derzeit mit ihrem Mann, König Harald V. (89), eine Reise in vier westnorwegische Kommunen absolvieren sollen. Zunächst hatte es jedoch angesichts der Absage vonseiten des Palasts geheißen, die Königin wolle sich zu Hause ausruhen.

Schon Anfang 2025 war Sonja wegen Herzflimmerns nach einer Skitour ins Krankenhaus gekommen. Danach hatte man ihr einen Herzschrittmacher eingesetzt. Auch ihr Mann Harald hat immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und wurde bereits am Herzen operiert. Große Sorgen machen sich die norwegischen Royals dazu um Kronprinzessin Mette-Marit, die an einer schweren Lungenkrankheit leidet.