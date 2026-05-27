ABO

Königin Sonja wegen Herzproblemen im Krankenhaus

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Sorge um Norwegens Königin
©LISE ASERUD, Afp, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Wieder Sorgen um die norwegische Königin Sonja (88): Wegen Herzproblemen muss sie nun stationär behandelt werden. "Die Königin leidet an Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz und wurde für einige Tage zur Untersuchung und Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert", teilte das Königshaus mit. Erst vergangene Woche musste die Norwegerin wegen Vorhofflimmerns Termine absagen. Für diese Woche war sie bereits krankgeschrieben.

von

Eigentlich hätte Sonja derzeit mit ihrem Mann, König Harald V. (89), eine Reise in vier westnorwegische Kommunen absolvieren sollen. Zunächst hatte es jedoch angesichts der Absage vonseiten des Palasts geheißen, die Königin wolle sich zu Hause ausruhen.

Schon Anfang 2025 war Sonja wegen Herzflimmerns nach einer Skitour ins Krankenhaus gekommen. Danach hatte man ihr einen Herzschrittmacher eingesetzt. Auch ihr Mann Harald hat immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und wurde bereits am Herzen operiert. Große Sorgen machen sich die norwegischen Royals dazu um Kronprinzessin Mette-Marit, die an einer schweren Lungenkrankheit leidet.

OSLO - NORWEGEN: FOTO: APA/APA/AFP/LISE ASERUD

Norway OUT

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Konflikt im Osten der DR Kongo macht die Ebola-Bekämpfung schwierig
Politik
WHO fordert Waffenstillstand in von Ebola betroffener Region
Forschung ist Grundlage für die sichere Verschlüsselung von Daten
Technik
Schweizer Forscher erzeugen erstmals den perfekten Zufall
Verborgene Artenvielfalt am Waldboden soll erforscht werden
Technik
Universität Zürich will Wald vom Weltraum her untersuchen
++ ARCHIVBILD ++ "Sie hat uns mehr verletzt, als sie wollte"
News
Kaulitz-Brüder enttäuscht von Angela Merkels Podcast-Absage
Gegen ein Getränk zum Essen ist nichts einzuwenden
Gesundheit
Sollte man beim Essen trinken?
Aus medizinischer Sicht sind Naturschwämme nicht zu empfehlen
Gesundheit
Mythencheck zur Periode: Was bei Tampons, Tassen & Co. gilt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER