T-Rex-Skelett könnte bei Auktion um die 30 Millionen Dollar bringen

Ein rund 67 Millionen Jahre altes Skelett eines Tyrannosaurus rex könnte bei einer Auktion in New York für bis zu 30 Millionen Dollar (26 Millionen Euro) versteigert werden. Bei dem im US-Bundesstaat South Dakota ausgegrabenen Skelett handle es sich um eines der größten und komplettesten Skelette dieser Art, die je gefunden worden seien, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Die Versteigerung ist für den 14. Juli geplant.

von APA