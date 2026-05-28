T-Rex-Skelett könnte bei Auktion um die 30 Millionen Dollar bringen

Auktionshaus rechnet bei Versteigerung mit bis zu 30 Millionen Dollar
Ein rund 67 Millionen Jahre altes Skelett eines Tyrannosaurus rex könnte bei einer Auktion in New York für bis zu 30 Millionen Dollar (26 Millionen Euro) versteigert werden. Bei dem im US-Bundesstaat South Dakota ausgegrabenen Skelett handle es sich um eines der größten und komplettesten Skelette dieser Art, die je gefunden worden seien, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Die Versteigerung ist für den 14. Juli geplant.

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Dinosaurier-Skelette oder Teile davon für Millionensummen versteigert worden. 2024 war das Skelett eines Stegosaurus in New York für fast 45 Millionen Dollar versteigert worden. Laut Sotheby's handelte es sich dabei um das teuerste je bei einer Auktion versteigerte Fossil. Viele Experten sehen die Versteigerung von wissenschaftlich wertvollen Skeletten jedoch kritisch.

People pass by a Sotheby's auction house logo in the Russian History Museum in Moscow, 23 May 2007. The international auction house Sotheby's opened an office in Moscow 23 May 2007 in response to rapidly growing interest among Russian buyers in the international art market. AFP PHOTO / MAXIM MARMUR (Photo by MAXIM MARMUR / AFP)

