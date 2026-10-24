Batteriespeicher sind das Thema der Stunde. Energiekonzerne bauen Großanlagen, Hausbesitzer stellen sich Akkus in den Keller, und auch der Industrielle Stefan Pierer hat mit Herbert Paierl, dem Chef des Branchenverbands Photovoltaic & Battery Austria, ein Speicher-Unternehmen gegründet. Pierer kennt das Geschäft mit China gut: Die Mehrheit an seinem Autozulieferer Leoni hat er an den chinesischen Konzern Luxshare verkauft.

Damit steht er für ein Muster, das die ganze Branche prägt. Wer heute einen Batteriespeicher kauft, bekommt mit hoher Wahrscheinlichkeit Zellen aus China. Laut Internationaler Energieagentur hielt das Land 2024 bei der Batterieproduktion einen Weltmarktanteil von mehr als 75 Prozent. Zellen sind dort zudem 20 bis 30 Prozent günstiger als in Europa.