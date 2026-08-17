SkyUp Airlines startet 2027 neue Direktverbindung von Wien nach Chișinău

SkyUp Airlines nimmt mit Beginn des Sommerflugplans 2027 eine neue Verbindung zwischen Chișinău und Wien auf. Die ukrainische Airline ist damit erstmals am Flughafen Wien vertreten. Die Strecke soll zweimal wöchentlich, jeweils donnerstags und sonntags, mit einer Boeing 737 bedient werden. Die neue Verbindung erweitert die Reisemöglichkeiten zwischen Österreich und Moldau. Gleichzeitig ist Chișinău aufgrund seiner geografischen Nähe zur Ukraine auch für ukrainische Reisende von Bedeutung. Der ukrainische Luftraum ist weiterhin für den zivilen Luftverkehr geschlossen, weshalb Flughäfen in angrenzenden Ländern für internationale Flugreisen genutzt werden.

„Mit SkyUp Airlines gewinnen wir einen neuen Airline-Partner für Wien und erweitern das Flugangebot nach Osteuropa. Jede zusätzliche Verbindung stärkt die internationale Anbindung Wiens und verbreitert unser Streckennetz. Die zusätzlichen Flüge nach Chișinău bieten unseren Passagieren mehr Auswahl und verbessern die Verbindung nach Moldau sowie die Reisemöglichkeiten aus und in die Ukraine. Wir freuen uns, SkyUp Airlines neu am Flughafen Wien begrüßen zu dürfen“, sagt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.