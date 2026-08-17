SkyUp Airlines startet 2027 neue Direktverbindung von Wien nach Chișinău

SkyUp Airlines nimmt mit dem Sommerflugplan 2027 eine Verbindung zwischen Chișinău und Wien auf.©SkyUp Airlines
Ab Sommer 2027 verbindet SkyUp Airlines den Flughafen Wien zweimal wöchentlich mit der moldauischen Hauptstadt Chișinău. Die Strecke ist auch für Reisende aus und in die Ukraine relevant.
SkyUp Airlines nimmt mit Beginn des Sommerflugplans 2027 eine neue Verbindung zwischen Chișinău und Wien auf. Die ukrainische Airline ist damit erstmals am Flughafen Wien vertreten. Die Strecke soll zweimal wöchentlich, jeweils donnerstags und sonntags, mit einer Boeing 737 bedient werden. Die neue Verbindung erweitert die Reisemöglichkeiten zwischen Österreich und Moldau. Gleichzeitig ist Chișinău aufgrund seiner geografischen Nähe zur Ukraine auch für ukrainische Reisende von Bedeutung. Der ukrainische Luftraum ist weiterhin für den zivilen Luftverkehr geschlossen, weshalb Flughäfen in angrenzenden Ländern für internationale Flugreisen genutzt werden.
„Mit SkyUp Airlines gewinnen wir einen neuen Airline-Partner für Wien und erweitern das Flugangebot nach Osteuropa. Jede zusätzliche Verbindung stärkt die internationale Anbindung Wiens und verbreitert unser Streckennetz. Die zusätzlichen Flüge nach Chișinău bieten unseren Passagieren mehr Auswahl und verbessern die Verbindung nach Moldau sowie die Reisemöglichkeiten aus und in die Ukraine. Wir freuen uns, SkyUp Airlines neu am Flughafen Wien begrüßen zu dürfen“, sagt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.
Zweimal pro Woche nach Chișinău
Die Flüge sind für Donnerstag und Sonntag vorgesehen. Der Abflug in Chișinău ist um 09:55 Uhr geplant, die Ankunft in Wien um 10:40 Uhr. Der Rückflug startet in Wien um 11:40 Uhr und erreicht Chișinău um 14:25 Uhr. Zum Einsatz kommt eine Boeing 737.
„Wien – Chișinău ist eine etablierte Strecke mit starker Wachstumsdynamik und einer großen Nachfrage von Reisenden zwischen Moldau und Mitteleuropa. Mit der Aufnahme unserer Direktverbindung ab Wien im Sommer 2027 bietet SkyUp™ Reisenden eine größere Auswahl, eine komfortable Anbindung an die moldauische Hauptstadt sowie ein Servicekonzept, das auf Komfort, Qualität und faire Preise ausgerichtet ist. Beim weiteren Ausbau unseres Netzwerks konzentrieren wir uns gezielt auf Strecken, auf denen Direktverbindungen einen echten Mehrwert für unsere Passagiere schaffen“, sagt Dmytro Sieroukhov, CEO von SkyUp Airlines.
Chișinău als Ausgangspunkt für Moldau-Reisen
Chișinău ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Moldaus. Die Hauptstadt ist geprägt von breiten Boulevards, Parkanlagen, Museen und einer vielseitigen Gastronomieszene. Von dort aus lassen sich auch die moldawischen Weinregionen und die unterirdischen Weinkeller des Landes erreichen.
Chișinău kommt zudem aufgrund der Nähe zur Ukraine eine zusätzliche Bedeutung als internationaler Reise-Ausgangspunkt zu.