Schweizer Hotels mit Nächtigungsplus im Oktober

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Die Schweizer Hotellerie hat im Oktober ein Nächtigungsplus von 2 Prozent verzeichnet, teilte das Schweizer Bundesamt für Statistik (BFS) auf Basis einer ersten Schätzung mit. In den ersten drei Quartalen verzeichnete die Hotellerie 34,5 Übernachtungen und damit geringfügig weniger als im Vorjahreszeitraum. Um den Jahresrekord von 2025 zu übertreffen, braucht es nach dem Plus im Oktober einen guten Start in die Wintersaison.

von APA