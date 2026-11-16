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Schweizer Hotels mit Nächtigungsplus im Oktober

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Reisen & Freizeit
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Nächtigungsplus von 2 Prozent verzeichnet
©APA, Nicola Pitaro
Die Schweizer Hotellerie hat im Oktober ein Nächtigungsplus von 2 Prozent verzeichnet, teilte das Schweizer Bundesamt für Statistik (BFS) auf Basis einer ersten Schätzung mit. In den ersten drei Quartalen verzeichnete die Hotellerie 34,5 Übernachtungen und damit geringfügig weniger als im Vorjahreszeitraum. Um den Jahresrekord von 2025 zu übertreffen, braucht es nach dem Plus im Oktober einen guten Start in die Wintersaison.

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Sowohl Gäste aus dem Ausland als auch aus der Schweiz übernachteten im Oktober häufiger in Schweizer Hotels. Bei den ausländischen Gästen stieg die Zahl der Logiernächte um 2,3 Prozent, bei den inländischen um 1,6 Prozent.

BERN - SCHWEIZ: FOTO: APA/Nicola Pitaro

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