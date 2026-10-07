Salzburgs Tourismus hofft auf starken Winter

In die Bewerbung des Winterurlaubs in Salzburg investiert die SLTG in dieser Saison 5 Mio. Euro. Bauernberger ist zuversichtlich, dass Salzburg auch langfristig als Wintersportdestination seine Position behaupten kann. Während es im Alpenraum einen weitgehend gesättigten Markt gebe, steige in anderen Teilen der Welt die Zahl der Skifahrenden weiter. Im Winter 2024/25 habe es mit 400 Mio. Skier Visits - Ersteintritten in Skigebieten - einen neuen Rekord gegeben. "International wächst das Skisegment", betonte Bauernberger und verwies auf ein Potenzial von 150 Mio. Skifahrern weltweit.

Sehr erfolgreich konnte sich Salzburg auch im Sommer als Tourismusziel behaupten. Von Mai bis August verzeichnete das Land Salzburg 11,75 Mio. Nächtigungen und damit einen Anstieg von 2,8 Prozent. Während durch die geopolitische Situation bei den arabischen Gästen ein Einbruch von rund 30 Prozent zu verzeichnen war, legten andere Märkte wie Tschechien, Großbritannien, USA oder Israel im zweistelligen Bereich zu. Die Nächtigungen von Gästen aus Österreich stiegen um 2,2 Prozent, von jenen aus Deutschland um zwei Prozent, sagte Bauernberger. Es habe sich erneut bewährt, dass Salzburg bei den Herkunftsmärkten sehr breit aufgestellt sei.