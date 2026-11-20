"Fast zwei Drittel jener, die heute nicht im Spätwinter auf Skiurlaub fahren, haben das früher schon getan - wir müssen sie also nicht von etwas Neuem überzeugen, wir müssen sie daran erinnern, was sie verpassen", teilte ÖW-Chefin Astrid Steharnig-Staudinger am Freitag in einer Aussendung mit. Je nach Herkunftsmarkt seien 57 bis 74 Prozent der Skiurlaubsplanenden, die heute nicht mehr im März oder April fahren, in der Vergangenheit sehr wohl zu dieser Zeit auf Skiurlaub gewesen. Hochgerechnet seien das rund 27 Millionen Menschen.

Daran wollen die Touristiker nun "gezielt anknüpfen". Ab Ende Jänner will die Marketingorganisation den Sport im Spätwinter gemeinsam mit neun Partnerdestinationen bewerben. Dabei will man etwa mit längerem Tageslicht, Sonne auf der Hüttenterrasse und mehr Platz auf der Piste punkten. Argumente, die für den späten Skiurlaub sprechen, seien weiters gute Schneeverhältnisse bis ins Frühjahr hinein (32 Prozent) sowie günstigere Quartiere und Skipässe (31 Prozent).

Als Hauptkonkurrenz gelten Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Radfahren (37 Prozent), andere Urlaubsarten wie Städte- oder Rundreisen sowie unsichere Schneeverhältnisse (jeweils 35 Prozent). "Weil mehr als die Hälfte jener, die nur im Spätwinter auf Skiurlaub fahren, selbst nicht oder nicht mehr Ski fährt, brauchen wir Angebote für alle, die mitreisen", betonte Steharnig-Staudinger.

In der Kampagne im Jänner konzentrieren sich die Tourismuswerber auf die Herkunftsländer Deutschland, Polen und Tschechien, um dort potenzielle Spätwinter-Reisende zu aktivieren. An der begleitenden Medienoffensive beteiligen sich die Destinationen Innsbruck, Serfaus-Fiss-Ladis, Obertauern, Zillertal, Salzburger Sportwelt, Nassfeld, Osttirol, Schladming-Dachstein und Zell am See-Kaprun.

Die Winterpotenzialstudie 2026/27 erstellte die Österreich Werbung gemeinsam mit dem NIT (Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT). Dafür wurden von 28. August bis 8. September 2026 online je 1.000 Personen zwischen 18 und 75 Jahren in Österreich, Deutschland, der Deutschschweiz, den Niederlanden, Flandern, Dänemark, Großbritannien, Polen, Tschechien und der Slowakei befragt. Auf diese Märkte entfielen im Winter 2025/26 laut ÖW 79 Prozent aller Ankünfte in Österreich.