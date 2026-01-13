Ruefa Reisekompass 2026: Österreicher planen mehr Reisen und höhere Budgets

Bei der Präsentation des „Ruefa Reisekompass 2026“ wurden aktuelle Reisedaten für Österreich vorgestellt. Die Studie zeigt steigende Reisebereitschaft, längere Urlaube und wachsende Ausgaben.
Studie in Wien vorgestellt
Mit der Präsentation des „Ruefa Reisekompass 2026“ hat Ruefa aktuelle Daten zum Reiseverhalten der Österreicher:innen vorgelegt. Grundlage der Auswertung sind 1.550 Online-Interviews, die im November 2025 von Marketagent erhoben wurden und repräsentativ für die Bevölkerung ab 18 Jahren sind.
Zentrales Ergebnis: 90 Prozent der Befragten planen 2026 mindestens eine Urlaubsreise – ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Trotz anhaltender Teuerung bleibt die Bereitschaft hoch, Zeit und Geld für Urlaub einzuplanen.
Mehr Urlaubstage und steigendes Reisebudget
Die Befragten rechnen im Durchschnitt mit 21 Urlaubstagen im Jahr 2026, der Haupturlaub soll rund zwölf Tage dauern. Das geplante durchschnittliche Budget liegt bei 2.209 Euro pro Person.
Deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen den Generationen. Während jüngere Reisende geringere Budgets angeben, liegen die höchsten Ausgaben bei den älteren Jahrgängen. Regional zählen Tirol und Wien zu den Bundesländern mit den höchsten geplanten Pro-Kopf-Budgets.
Badeurlaub weiter auf Platz eins
Bei den Urlaubsarten bleibt der Badeurlaub mit 54 Prozent klarer Spitzenreiter und verzeichnet gegenüber 2025 den stärksten Zuwachs. Dahinter folgen Städtereisen sowie Wellness- und Erholungsurlaube. Ergänzt werden die Reisepläne durch Aktivurlaube, Rundreisen und Winterurlaube.
Italien führt bei den Reisezielen
80 Prozent der Befragten planen Reisen ins europäische Ausland, 66 Prozent auch Urlaub innerhalb Österreichs. Beliebteste Inlandsziele sind die Steiermark, Kärnten und Salzburg. In Europa liegt Italien vor Kroatien und Deutschland. Bei Fernreisen führen Thailand, die USA und Japan.
Die Mehrheit reist als Paar oder Familie. Als Verkehrsmittel dominieren das Auto und das Flugzeug.
Nachhaltigkeit und Beratung als Entscheidungskriterien
Mehr als die Hälfte der Befragten zeigt eine grundsätzliche Zahlungsbereitschaft für nachhaltigeres Reisen. Nachhaltigkeit wird vor allem über Mobilität, Ressourcenschonung und Umweltbewusstsein definiert. Bei der Urlaubsplanung genießen persönliche Empfehlungen und Beratung weiterhin deutlich mehr Vertrauen als KI-basierte Anwendungen.