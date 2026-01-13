Ruefa Reisekompass 2026: Österreicher planen mehr Reisen und höhere Budgets

Mit der Präsentation des „Ruefa Reisekompass 2026“ hat Ruefa aktuelle Daten zum Reiseverhalten der Österreicher:innen vorgelegt. Grundlage der Auswertung sind 1.550 Online-Interviews, die im November 2025 von Marketagent erhoben wurden und repräsentativ für die Bevölkerung ab 18 Jahren sind.

Zentrales Ergebnis: 90 Prozent der Befragten planen 2026 mindestens eine Urlaubsreise – ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Trotz anhaltender Teuerung bleibt die Bereitschaft hoch, Zeit und Geld für Urlaub einzuplanen.