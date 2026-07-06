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Flughafen Catania bleibt nach Ätna-Ausbruch geschlossen

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Der Ätna raucht wieder und behindert den Flugverkehr
©APA/APA/Etna Walk/-
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Nach dem erneuten Ausbruch des Ätna bleibt der Flughafen der sizilianischen Stadt Catania bis auf Weiteres weitgehend geschlossen. Wegen der vulkanischen Aktivität in der Nacht auf Montag sind nach Angaben der Betreibergesellschaft SAC weiterhin alle ankommenden Flüge ausgesetzt. Auch sämtliche Abflüge bleiben zunächst bis 18.00 Uhr gestrichen.

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Passagiere wurden aufgefordert, erst nach Rücksprache mit ihrer Fluggesellschaft zum Flughafen zu fahren und sich über den Status ihres Fluges zu informieren. Betroffen sind auch die Aktivitäten der Militärflugplätze NAS Sigonella und Sigonella Air Base.

Der rund 3.350 Meter hohe Ätna ist Europas größter aktiver Vulkan. Er bricht teils mehrmals im Jahr aus und wird von Fachleuten ständig überwacht. Die Ausbrüche ziehen viele Touristen an. Die genaue Höhe des Vulkans ändert sich durch Ausbrüche und Schlackenkegel immer wieder.

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