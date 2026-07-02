ÖBB erhöhen Preise für Fahrkarten um 3,5 Prozent

Die anhaltend hohen Energiepreise und der damit verbundene Kostendruck machten die Erhöhung erforderlich, begründeten die ÖBB ihre Entscheidung.

Neben den Standardfahrkarten bieten die ÖBB auch günstigere "Sparschiene"-Tickets an. Diese sind zuggebunden, können nicht storniert werden und stehen nur in begrenztem Umfang zur Verfügung. Wie die ÖBB mitteilten, bleiben die Ab-Preise für diese Sparschiene-Tickets unverändert.