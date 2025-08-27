News Logo
ABO

Nicht Emil, sondern Brutus: Auch die Steiermark hat ihren Elch

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild

Elch Brutus

©TV Erzberg Leoben / Christoph Trois
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit

In der Erlebnisregion Erzberg-Leoben sorgt Elch Brutus für Aufmerksamkeit. Als einziger offiziell beheimateter Elch der Steiermark lebt er am Pattererhof in Tragöß.

von

In der Steiermark wird ein besonderes Natur-Highlight geboten: Am Pattererhof in Tragöß lebt Elch Brutus – der einzige offiziell beheimatete Elch der Region. Gemeinsam mit Alpakas, Lamas und Rentieren ist er Teil des tierischen Angebots im „Grünen Herz“ Österreichs.

Während Elch Emil aktuell durch Niederösterreich zieht, hofft man in der Erlebnisregion Erzberg-Leoben auf ein mögliches Aufeinandertreffen der beiden Tiere. „Mit einem Augenzwinkern freuen wir uns, dass Emil auf seiner Reise vielleicht auch seinen Weg in unsere Region finden wird. Gemeinsam mit Brutus verkörpert er perfekt, wofür die Steiermark steht: Herzlichkeit, Natur, Ursprünglichkeit und ein kleines bisschen Abenteuer“, erklärt Rudolf Tischhart, Vorsitzender der Erlebnisregion Erzberg-Leoben.

Alpakas, Rentiere und Polarwölfe

Für einen möglichen Besuch hat Brutus bereits ein Programm parat: Eine Wanderung zum Grünen See, begleitet von Alpakas und Rentieren, sowie ein Abstecher auf den Wilden Berg in Mautern. Dort könnten Emil und Brutus auch die Polarwölfe sehen – ein Hinweis auf die Verbindung zum hohen Norden.

Ob es tatsächlich zu einer Begegnung kommt, bleibt offen. Klar ist jedoch: Mit Brutus hat die Region Erzberg-Leoben einen tierischen Botschafter, der auf sympathische Weise Aufmerksamkeit auf das touristische Angebot zwischen Bergen und Seen lenkt.

Regional

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Skispringer Daniel Tschofenig wird Testimonial der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See
Reisen & Freizeit
Skispringer Daniel Tschofenig wird Testimonial der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See
Markus Leitner wird Geschäftsführer der Erlebnisregion Erzberg-Leoben
Corporate News
Markus Leitner wird Geschäftsführer der Erlebnisregion Erzberg-Leoben
Hohe Preise, leere Strände: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
Reisen & Freizeit
Hohe Preise, leere Strände: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
Historische Hotels: Übernachten in Palästen, Schlössern und Prachtbauten
Reisen & Freizeit
Historische Hotels: Übernachten in Palästen, Schlössern und Prachtbauten
Rund 400 Hotels aus Österreich wollen Schadensersatz von Booking
Reisen & Freizeit
400 österreichische Hotels schließen sich Klage gegen Booking an
10.000 italienische Hotels klagen Booking.com
Reisen & Freizeit
10.000 italienische Hotels klagen Booking.com
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER