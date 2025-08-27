Nicht Emil, sondern Brutus: Auch die Steiermark hat ihren Elch

In der Steiermark wird ein besonderes Natur-Highlight geboten: Am Pattererhof in Tragöß lebt Elch Brutus – der einzige offiziell beheimatete Elch der Region. Gemeinsam mit Alpakas, Lamas und Rentieren ist er Teil des tierischen Angebots im „Grünen Herz“ Österreichs.

Während Elch Emil aktuell durch Niederösterreich zieht, hofft man in der Erlebnisregion Erzberg-Leoben auf ein mögliches Aufeinandertreffen der beiden Tiere. „Mit einem Augenzwinkern freuen wir uns, dass Emil auf seiner Reise vielleicht auch seinen Weg in unsere Region finden wird. Gemeinsam mit Brutus verkörpert er perfekt, wofür die Steiermark steht: Herzlichkeit, Natur, Ursprünglichkeit und ein kleines bisschen Abenteuer“, erklärt Rudolf Tischhart, Vorsitzender der Erlebnisregion Erzberg-Leoben.