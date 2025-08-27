Nicht Emil, sondern Brutus: Auch die Steiermark hat ihren Elch

In der Erlebnisregion Erzberg-Leoben sorgt Elch Brutus für Aufmerksamkeit. Als einziger offiziell beheimateter Elch der Steiermark lebt er am Pattererhof in Tragöß.
In der Steiermark wird ein besonderes Natur-Highlight geboten: Am Pattererhof in Tragöß lebt Elch Brutus – der einzige offiziell beheimatete Elch der Region. Gemeinsam mit Alpakas, Lamas und Rentieren ist er Teil des tierischen Angebots im „Grünen Herz“ Österreichs.
Während Elch Emil aktuell durch Niederösterreich zieht, hofft man in der Erlebnisregion Erzberg-Leoben auf ein mögliches Aufeinandertreffen der beiden Tiere. „Mit einem Augenzwinkern freuen wir uns, dass Emil auf seiner Reise vielleicht auch seinen Weg in unsere Region finden wird. Gemeinsam mit Brutus verkörpert er perfekt, wofür die Steiermark steht: Herzlichkeit, Natur, Ursprünglichkeit und ein kleines bisschen Abenteuer“, erklärt Rudolf Tischhart, Vorsitzender der Erlebnisregion Erzberg-Leoben.
Alpakas, Rentiere und Polarwölfe
Für einen möglichen Besuch hat Brutus bereits ein Programm parat: Eine Wanderung zum Grünen See, begleitet von Alpakas und Rentieren, sowie ein Abstecher auf den Wilden Berg in Mautern. Dort könnten Emil und Brutus auch die Polarwölfe sehen – ein Hinweis auf die Verbindung zum hohen Norden.
Ob es tatsächlich zu einer Begegnung kommt, bleibt offen. Klar ist jedoch: Mit Brutus hat die Region Erzberg-Leoben einen tierischen Botschafter, der auf sympathische Weise Aufmerksamkeit auf das touristische Angebot zwischen Bergen und Seen lenkt.