Neun AGB-Klauseln der Lufthansa-Tochter Eurowings unzulässig

Das Handelsgericht Wien hat neun Klauseln der Fluglinie Eurowings für unzulässig erklärt. Dabei ging es unter anderem um Regelungen für die Beförderung von aufgegebenem Gepäck und für Rückerstattungen. Die Lufthansa-Tochter darf sich nach dem Urteil in Österreich künftig nicht mehr auf diese oder ähnliche Formulierungen in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) berufen. Laut Verbraucherschutzverein, der geklagt hatte, ist der Richterspruch bereits rechtskräftig.

von APA