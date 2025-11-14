Die Mochi-Inhaber im Interview: „Effizienz ist nicht alles“

Vorige Woche eröffnete das Mochi-Team ihr mittlerweile achtes Restaurant, und zwar genau dort, wo mit dem „Mochi am Markt“ der bisher einzige Misserfolg verzeichnet wurde. Warum?

Sandra Jedliczka: Ursprünglich war das hier ja nur als Übergangslokal während der damaligen Bauarbeiten im Mochi gedacht. Wir wollten den Stand eigentlich auch schon wieder zurückgeben, aber wir hatten doch schon Geld hineingesteckt und auch unser Herz hängt ein bisschen dran.

Sieben Restaurants in Wien, jedes mit eigener Küche und Küchenteam – würde sich da nicht schön langsam eine zentrale Infrastruktur lohnen?

Jedliczka: Das werden wir oft gefragt, und ja klar, effizienter wäre das mit Sicherheit. Aber jedes unserer Lokale ist so speziell, hat einen so eigenen Charakter. Effizienz ist da nicht der einzige Punkt, um den es geht.