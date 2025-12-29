Die besten 7 Restaurants Österreichs

News Logo
Von Wien bis Salzburg, von der Wachau bis ins Burgenland: Diese sieben Spitzenrestaurants setzen den kulinarischen Maßstab in Österreich – und sind Pflichtprogramm für Foodies.

von

Österreich hat längst bewiesen, dass es nicht nur beim Skifahren Weltklasse ist. Mit aktuell 82 Michelin-Stern-Adressen und Höchstwertungen in Falstaff, Gault&Millau & Co. spielt die Alpenrepublik auch gastronomisch in der Champions League.

1. Steirereck im Stadtpark, Wien

Blurred image background
1. Steirereck im Stadtpark, Wien
 © IMAGO / Volker Preußer

Frisch gekürter Drei-Sterne-Tempel und Aushängeschild der österreichischen Küche: Heinz Reitbauer verbindet im Glasbau im Wiener Stadtpark radikale Regionalität mit High-End-Technik – von seltenen Gemüsesorten bis zur legendären Käse- und Brotwagen-Inszenierung.

steirereck.at

2. Amador, Wien

Blurred image background
2. Amador, Wien

Starkoch und Maler Juan Amador

 © IMAGO / Oliver Langel

Im Ziegelgewölbe eines Weinguts in Wien-Döbling serviert Juan Amador Avantgarde-Küche mit spanischem Einschlag. Drei Michelin-Sterne, maximale Präzision, große Weinkarte – ein Pflichtstopp für Fine-Dining-Fans, die es besonders kreativ mögen.

restaurant-amador.com

3. Ikarus im Hangar-7, Salzburg

Blurred image background
3. Ikarus im Hangar-7, Salzburg

Der Red Bull Hangar-7

 © IMAGO / Daniel Scharinger

Im futuristischen Hangar-7 am Salzburger Flughafen wechseln jeden Monat die Gastköche, die Leitlinie bleibt Weltklasse: Martin Klein und Team übersetzen internationale Spitzenküche in ein ständig neues Menü – Falstaff und andere Guides setzen das Ikarus an die absolute Spitze im Land.

hangar-7.com

4. Landhaus Bacher, Mautern an der Donau

Blurred image background
4. Landhaus Bacher, Mautern an der Donau
 © Jörg Lehmann

In der Wachau verbindet Thomas Dorfer große Klassik mit moderner Leichtigkeit. Das Traditionshaus an der Donau teilt sich in aktuellen Rankings den Platz an der Sonne mit Steirereck, Amador und Ikarus – und gilt als eine der wichtigsten Adressen des Landes.

landhaus-bacher.at

5. Döllerer, Golling an der Salzach

Blurred image background
5. Döllerer, Golling an der Salzach

Christl und Andreas Döllerer

 © Jörg Lehmann

„Cuisine Alpine“ nennt Andreas Döllerer seinen Stil: Regionale Produkte aus den Alpen, durchdacht inszeniert. Topbewertungen in allen großen Guides und der Titel als einer der „Best Chefs Austria“ machen Golling zum Pilgerort für Gourmet-Reisende.

doellerer.at

6. Mraz & Sohn, Wien

Markus und Lukas Mraz stehen für eine verspielte, technikaffine Küche, die trotzdem nie den Humor verliert. In ihrem urbanen Fine-Dining-Lokal im 20. Bezirk gibt es Überraschungsmenüs, die regelmäßig in Listen der besten Köche des Landes auftauchen.

mrazundsohn.at

7. Taubenkobel, Schützen am Gebirge, Burgenland

Blurred image background
7. Taubenkobel, Schützen am Gebirge, Burgenland

Taubenkobel-Chef Alain Weissgerber

 © Taubenkobel

Zwischen Neusiedler See und Weinreben liegt dieser Landhaus-Traum, der längst ein Klassiker ist: Das Taubenkobel verbindet Naturküche, Weinkompetenz und entspanntes Landfeeling – vielfach ausgezeichnet, unter anderem im Schlemmer Atlas und großen Gourmetführern.

www.taubenkobel.com

