Martinigansl: Die Ganse Wahrheit

Klar, man kann als Gans nicht alles haben, was man will, vor allem nicht in Ungarn, wo aktuell etwa zwei Drittel der in Österreich gebratenen Gänse herkommen. Ungarn und Bulgarien sind neben Frankreich die einzigen Länder der EU, in der das „Stopfen“ der Gänse noch erlaubt ist, also die Zwangsfütterung per Kunststoff- oder Metallrohr, über das den Gänsen mehrmals täglich Maisbrei in die Speiseröhre geschossen wird, um durch diese Behandlung eine ums Zehnfache vergrößerte Fettleber zu erzielen. Denn auch wenn diese Tierquälerei in den meisten Ländern längst verboten ist, gilt „Foie gras“ weltweit immer noch als Delikatesse. Und dass wochenlange Zwangsmast und Haltung in Schuhkarton-großen Käfigen nicht nur die Leber verfettet, sondern auch das Fleisch, liegt auf der Hand, so viel zum Thema „auf der Zunge zergehen“.

Warum das so wenig Menschen aufregt? Weil der Verzehr von Gänsefleisch in Österreich so überhaupt keine Rolle spielt, erklärt Dipl.-Ing. Martin Mayringer von der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, „im Gegensatz zum Huhn ist die Gans ein wirklich sehr, sehr kleiner Markt“.