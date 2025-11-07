Die besten Restaurants zum Ganslessen

Knusprig gebraten, Apfelrotkraut, Maroni und Erdäpfelknödel – so sieht das Gansl-Standardprogramm aus, von dem in Österreich nur selten abgewichen wird. Hier zum Glück schon.
Der Tschebull (9580 Villach)
Seit jeher die vielfältigste Gansl-Karte des Landes: Gansl-Salami, Gansl-Mortadella, Gansl-Festtagssuppe, Gansl-Ritschert, Gansl-Ragout, Triestiner Gansl-Kutteln …
www.tschebull.cc
Gut Purbach (7083 Purbach)
Max Stiegl feiert am 11. 11. „Ganslkirtag“, im Restaurant gibt’s: Gansl-Ramen, Gänsedotter mit Trüffelbutter, Ragout von Gänsemagen und -herz.
www.gutpurbach.at
Landgasthaus Essl (3602 Rührsdorf)
Die beste Adresse am rechten Wachau-Ufer bietet neben klassischem Gansl auch Gansl-Wantan oder Pulled Gansl in Bilderbuch-Qualität.
www.landgasthaus-essl.at
Brunnerhof (9300 St. Veit/Glan)
Wenn klassisches Gansl, dann so: Iris Stromberger hält eine Herde Bio-Weidegänse, im eigenen Heurigen wird sie zünftig eingebraten.
www.brunnerhof.cc
Collina am Berg (1070 Wien)
Im sonst auf neu interpretiertes Wildbret ausgelegten Collina gibt’s eine Art „Peking-Gansl“ mit hausgemachter Hoisin-Sauce und koreanischen Pancakes.
www.collina.wien
Gasthaus zur Dankbarkeit (7141 Podersdorf)
Gansl im burgenländischen Restaurant schlechthin: Gansl nur im Ganzen für vier bis sechs Personen. Mit allen Schikanen wie Gänseleberparfait mit süßsaurem Kürbis, Ganslsuppe, Rotkraut, Maroni, Serviettenknödel.
dankbarkeit.at
Helmut Krenek (1210 Wien)
Helmut Krenek im Designer-Heurigen des Weinguts Göbel ist einer der Pioniere, was Weidegansl in Wien betrifft. Im Zentrum die Bratgans, dazu alle nur denkbaren mehr oder weniger klassischen Beilagen.
www.helmut-krenek.at
Die Pflanzerei: Gitti Gans (1070 Wien)
Die Pflanzerei produziert österreichische Fleischspeisen-Klassiker, nur halt ohne Fleisch: Die Gänsekeulen bestehen aus pflanzlichen Proteinen, Bambusfasern und Maisstärke. Der Knochen aus heimischer Buche.
www.die-pflanzerei.com