Die besten Restaurants zum Ganslessen

Der Tschebull (9580 Villach)

Seit jeher die vielfältigste Gansl-Karte des Landes: Gansl-Salami, Gansl-Mortadella, Gansl-Festtagssuppe, Gansl-Ritschert, Gansl-Ragout, Triestiner Gansl-Kutteln …

www.tschebull.cc

Gut Purbach (7083 Purbach)

Max Stiegl feiert am 11. 11. „Ganslkirtag“, im Restaurant gibt’s: Gansl-Ramen, Gänsedotter mit Trüffelbutter, Ragout von Gänsemagen und -herz.

www.gutpurbach.at

Landgasthaus Essl (3602 Rührsdorf)

Die beste Adresse am rechten Wachau-Ufer bietet neben klassischem Gansl auch Gansl-Wantan oder Pulled Gansl in Bilderbuch-Qualität.

www.landgasthaus-essl.at

Brunnerhof (9300 St. Veit/Glan)

Wenn klassisches Gansl, dann so: Iris Stromberger hält eine Herde Bio-Weidegänse, im eigenen Heurigen wird sie zünftig eingebraten.

www.brunnerhof.cc

Collina am Berg (1070 Wien)

Im sonst auf neu interpretiertes Wildbret ausgelegten Collina gibt’s eine Art „Peking-Gansl“ mit hausgemachter Hoisin-Sauce und koreanischen Pancakes.

www.collina.wien

Gasthaus zur Dankbarkeit (7141 Podersdorf)

Gansl im burgenländischen Restaurant schlechthin: Gansl nur im Ganzen für vier bis sechs Personen. Mit allen Schikanen wie Gänseleberparfait mit süßsaurem Kürbis, Ganslsuppe, Rotkraut, Maroni, Serviettenknödel.

dankbarkeit.at

Helmut Krenek (1210 Wien)

Helmut Krenek im Designer-Heurigen des Weinguts Göbel ist einer der Pioniere, was Weidegansl in Wien betrifft. Im Zentrum die Bratgans, dazu alle nur denkbaren mehr oder weniger klassischen Beilagen.

www.helmut-krenek.at