Tag des Kaffees 2025: Österreichs Kaffeeliebe in Zahlen

Besonders in Wien ist die Kaffeeliebe stark ausgeprägt. 45,2 Prozent der Befragten in der Bundeshauptstadt trinken mehrmals täglich Kaffee, im Schnitt sind es 2,58 Tassen pro Tag. Am häufigsten wird Espresso bevorzugt, gefolgt von Cappuccino und Milchkaffee.

Auch bei der Zubereitung zeigt sich ein vielfältiges Bild. In Wien greifen 32,9 Prozent zur Kapselmaschine, 30,2 Prozent setzen auf den Vollautomaten. Zudem konsumieren 58,1 Prozent ihren Kaffee regelmäßig als Coffee to go.