Brauerei Murau präsentiert neue Premium-Linie „Murique“

Die Brauerei Murau erweitert ihr Sortiment um Spirituosen-Mischgetränke-Linie „Murique“. Den Auftakt macht Murique Number 1, eine Mischung aus Murelli Rhabarber-Minze mit Ginerol™ der Distillery Krauss, mit einem Alkoholgehalt von 4,8 % vol.

Laut Josef Rieberer, geschäftsführender Vorstand der Brauerei Murau, markiert Murique einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des Unternehmens: „Mit Murique gehen wir einen mutigen Schritt in die Zukunft. Wir vereinen unsere Liebe zum Handwerk mit dem Anspruch, einzigartige Geschmackserlebnisse zu schaffen. Murique Number 1 ist das Erste seiner Art – und eröffnet ein neues Kapitel unserer Genusskultur.“