Die Renaissance von Beisl und Wirtshaus

Im kürzlich eröffneten Gasthaus „Zum Bretschneider“ aktuell einen Tisch zu bekommen, ist gar nicht so leicht. Dabei wird hier nicht der neueste, von Tiktok-Influencern gepushte Streetfood-Trend zelebriert, es gibt vielmehr Kalbszungensulz oder Altwiener Backfleisch. Also nicht gerade das, was man als „zeitgenössische Szene-Küche“ bezeichnen würde.

Allerdings sind es genau Gasthäuser wie dieses, die das Publikum in letzter Zeit besonders abzuholen scheinen. Beziehungsweise verbreiten sich die Geschichten solcher Gasthäuser gerade besonders schnell, werden von Medien gerne erzählt und von den Leuten begierig aufgenommen: Die alten Wirtsleute gehen in Pension, das alte Gasthaus mit dem historischen Inventar droht zu verschwinden, wie schon so viele verschwunden sind; dann kommt der beseelte Stammgast/Quereinsteiger, renoviert und haucht dem alten Gemäuer eine frische Seele ein.

