Zotters Schoko-Erlebniswelt: Süßer Ausflugstipp für Genießer und Familien in der Steiermark

Auf Kakaoreise rund um die Welt gehen, vom Schokobrunnen naschen, im Essbaren Tiergarten die Seele baumeln lassen. So sieht hier der perfekte Tag aus. Eine Expedition in Zotters Erlebniswelt

Josef Zotter zählt laut internationalem Schokoladentest zu den besten Chocolatiers der Welt. Seine Schokoladenfabrik gilt als eines der nachhaltigsten Unternehmen Österreichs. Hier wird alles selbst gemacht und das in reiner Bio- und Fair-Qualität. Besucher von Zotters Erlebniswelt im steirischen Bergl nahe Riegersburg erleben, wie Kakaobonen in Schokolade verwandelt werden und wie daraus unglaubliche 500 verschiedene Sorten entstehen. Denn Josef experimentiert aus Leidenschaft mit Zutaten und entwickelt jedes Jahr neue, innovative Kreationen. Dabei wird er bereits seit ein paar Jahren von seiner Tochter Julia unterstützt. Dass es den beiden Zotters nicht an Witz und Humor fehlt, wird bei einem Blick ins Zotter-Sortiment schnell klar, denn: „Geht nicht – gibt’s nicht.“ Kühne Kreationen: Grammeln, Algen und Zimtschnecken. Der unkonventionelle Zugang zur Produktentwicklung kennt keine Grenzen, im Gegenteil: Was scheinbar nicht funktioniert wie Algen, Käse oder Grammeln in der Schokolade, wird prompt ausprobiert und landet tatsächlich im Sortiment. Ein bisserl mutig muss man schon sein, um die Zimtschnecken zu testen. Warum? Weil tatsächlich immer das drinnen ist, was draufsteht. Doch keine Sorge, bei den vielen Verkostungsstationen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Zotter-Erlebniswelt ist ein spannendes Ausflugsziel für Groß und Klein: Schoko-Roboter servieren köstliches Biofekt, Endorphine fahren Achterbahn, Nougatbrunnen sprudeln und heiße Trinkschokolade kann selbst gezapft werden. Nach dem Schoko-Abenteuer chillen die Großen im Kunst-Park des Essbaren Tiergartens, während die Kids über Spielplätze und weitläufige Waldflächen toben. Wenn sich der kleine Hunger meldet, schmecken im Hof Grill ein paar Würstel, ein deftiger Burger oder eine süße Mehlspeise – alles aus eigener Produktion und Bio-Landwirtschaft. Tipp: unbedingt vorab reservieren!