Ganzheitliche Gesundheit in der Oststeiermark: Yoga, Fasten und nachhaltiger Urlaub im Einklang mit der Natur

„Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit“, sagt die WHO. Besser hätte man die Oststeiermark nicht beschreiben können, die Region, in der ganzheitliches Wohlbefinden seit jeher zum Lebensstil gehört

Die Sonne geht auf über der Alm, von fern hört man die Kuhglocken im Duett mit den Klangschalen und ein entferntes „Muh“ klingt wie ein Morgengruß. Im Rücken eine Hütte auf der Glatzl-Trahütten-Alm in St. Lorenzen am Wechsel, ein See, die Aussicht wie im Bilderbuch. Eine kleine Gruppe von Yogis und Yoginis haben sich versammelt und nützen das Sommer-Yogaangebot. „Yoga kann man nicht ,machen‘, vielmehr wird das Streben nach dem Zustand andauernden Glücks geübt“, erklärt die 33-jährige Diplom-Yogalehrerin Nicole Friesenbichler, die im Juli und August regelmäßig mit Gästen hier im oststeirischen Wechselgebiet unterwegs ist. Die zertifizierte Hatha-Yogalehrerin arbeitet bevorzugt auch mit Kindern in St. Lorenzen und Vorau. Der persönliche Gewinn? „Ganzheitliche Gesundheit durch Kräftigung und Dehnen in Kombination mit richtiger Atmung und Entspannung anzustreben und die Einheit zwischen Körper und Geist in Kombination mit Meditation herzustellen.“ Ortswechsel ins Joglland nach Miesenbach. Wir sind im Fasten- und Gesundheitshaus von Roswitha und Robert Dunst: „Gesundheit und Vitalität kann man nirgendwo bestellen, man muss ständig darum bemüht sein. Fasten bzw. Heilfasten ist ein sehr wirksames Mittel zur Gesundheitsvorsorge und zur Steigerung von Vitalität und Lebensfreude“, wissen die beiden „Faster“ aus Erfahrung und der Erkenntnis ihrer Gäste, die hier von 35 Jahre Fastenerfahrung profitieren. Im Team des Fastenhauses arbeitet die Allgemeimedizinerin Dr. Katharina Dunst. Die nicht verwandte, aber namensgleiche Ärztin meint, dass wir alle eine innere Heilerin oder einen Heiler in uns tragen: „Wenn wir zur Ruhe kommen und Körper, Geist und Seele als eine Einheit betrachten, eröffnet sich in uns ein Raum für tiefe Heilung.“

DIE NATUR GIBT DEN TON AN

Zwei Beispiele für „Wohlergehen“, die in der Oststeiermark in ähnlicher Form zum überlieferten Lebensstil – etwa auf Bauernhöfen oder in den kleinen Orten und Dörfern – gehören. In der Erlebnisregion Oststeiermark ist Manuela Schnur Nachhaltigkeitsbeauftragte. Was ist überhaupt „Nachhaltigkeit“? Schnur: „Nachhaltigkeit bedeutet, eigene Bedürfnisse auf die Art zu erfüllen, dass Natur und Lebensräume nicht zerstört oder beeinträchtigt werden und für künftige Generationen erhalten bleiben!“ Durch Programme und Workshops wie „Nachhaltig Urlauben“ oder „Nachhaltigkeit und mein Tourismusbetrieb“, durch klimaschonende Mobilitätsangebote, das Angebot regionaler und saisonaler Lebensmittel, durch die Schaffung und Erhaltung von Naturparken und die Zertifizierung von Unterkünften mit dem Green Globe wird für Nachhaltigkeit sensibilisiert und Nachhaltigkeit implementiert. Wer sich in der Oststeiermark umsieht und abseits vom Massentourismus urlaubt, ist fasziniert von der „Unbescholtenheit“ des Landstrichs, seiner fetten Wiesen, der weitgehend unberührten Auen und sanften Hügel, Almen und Wälder. Hier gilt es, diesen „Garten Österreichs“ im Sinne der Nachhaltigkeit zu entwickeln und für die Zukunft zu bewahren. Man ist auf einem guten Weg in der Oststeiermark und geht beherzt den modernen Weg des „Altmodischen“: Bei allem, was man tut, das Ende zu bedenken, das ist nachhaltig.