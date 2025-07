Steirische Genussbotschaft in Hamburg: „Das Kulinarium“ bringt das Grüne Herz in den hohen Norden

Ein Hauch Steiermark in Hamburg: Mit der Eröffnung des neuen Restaurants „Das Kulinarium“ im JUFA Hotel HafenCity hat die Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH (STG) ein starkes kulinarisches Zeichen im Norden Deutschlands gesetzt. Steirische Spezialitäten wie Backhendl, Vulcano Schinken und erlesene Weine sollen künftig Lust auf das Grüne Herz Österreichs machen – als Urlaubsziel, Tagungsdestination und wirtschaftlichen Standort.

Medienevent mit Kochprominenz und steirischem Flair

Zur feierlichen Eröffnung begrüßte die STG über 40 Medienvertreter:innen und Influencer:innen zu einem genussvollen Abend. Mit dabei: die Hamburger Starköchin Cornelia Poletto, Steiermark-Botschafter Johann Lafer und Spitzenkoch Richard Rauch, die gemeinsam für ein hochkarätiges kulinarisches Erlebnis sorgten. Musikalisch und visuell ergänzt wurde der Abend durch Präsentationen von vier steirischen Erlebnisregionen sowie der Kooperationsgruppe Steiermark Convention.

Kulinarik trifft Standortmarketing

Die neue Präsenz in Hamburg ist Teil einer umfassenden Strategie: Eine Out-of-Home-Kampagne in der Hansestadt rückt aktuell die schönsten Seiten der Steiermark ins Rampenlicht. Ziel ist es, den Anteil norddeutscher Gäste an den deutschen Nächtigungen in der Steiermark, der derzeit bei 9,5 Prozent liegt, weiter zu erhöhen.

„Mit der steirischen Vielfalt – von exzellenter Kulinarik über Urlaubsangebote in Stadt, Bergen und Thermen bis hin zu zahlreichen geschäftlichen Andockmöglichkeiten – sind wir bestens aufgestellt“, erklärt Michael Feiertag, Geschäftsführer der STG. Der Direktflug von Hamburg nach Graz macht den Zugang zur Steiermark besonders bequem – und „Das Kulinarium“ sorgt in der Zwischenzeit für den passenden Vorgeschmack.