Lufthansa bestellt 20 Maschinen des Typs Boeing 737 MAX 10

Die Boeing 737 MAX 10 ist den Angaben zufolge die größte Variante der Produkt-Familie des US-Flugzeugbauers und bietet Gästen zusätzlichen Komfort. Gegenüber der bereits bestellten Boeing 737 MAX 8 verfügt sie über eine höhere Sitzplatzkapazität.

Die Bestellung mit einem Listenpreis von rund 3,4 Mrd. Dollar (2,95 Mrd. Euro) sei Teil des laufenden Programms zur Flottenmodernisierung, teilte die Lufthansa weiter mit. Bis 2035 erwartet die Airline-Gruppe die Auslieferung von mehr als 250 werksneuen Flugzeugen.