Lotsen fehlen: Beschränkungen an New Yorker Airports

Die US-Luftfahrtbehörde FAA verlängert wegen eines anhaltenden Personalmangels bei den Fluglotsen die Flugbeschränkungen für die drei großen Flughäfen im Großraum New York City. Die FAA teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, die Obergrenzen am Flughafen Newark Liberty würden bis zum Sommer 2027 und an den New Yorker Flughäfen JFK und LaGuardia bis Ende Oktober 2028 gelten.
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Nur 57 Prozent der angestrebten Stellen für zertifizierte Fluglotsen in der Anflugkontrollstelle für den New Yorker Raum sind besetzt. Der Mangel führt immer wieder zu Flugverspätungen und zwingt die Lotsen zu verpflichtenden Überstunden und Sechs-Tage-Wochen. Im vergangenen Monat hatte die FAA ihr Ziel für die Zahl zertifizierter Fluglotsen von 14633 auf 12563 gesenkt. Zugleich kündigte die Behörde an, sie werde die Dienstplanung modernisieren. Die Mitarbeiter sollen damit mehr Zeit zur Steuerung des Flugverkehrs bekommen.