Koralmbahn startet: Neue Ära für Bahnverkehr in der Steiermark

„Mit der Koralmbahn beginnt eine neue Ära im Bahnverkehr“, erklärte Matthä. Die schnellsten Züge, die Railjet Xpress, verbinden künftig Graz und Klagenfurt in nur 41 Minuten. Damit werde die Bahn zur bevorzugten Wahl für Reisende in Richtung Süden. Tickets für die neuen Verbindungen sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Landeshauptmann Kunasek bezeichnete die Koralmbahn als „infrastrukturellen Booster“ für die steirische Wirtschaft und den Personenverkehr: „Als Teil der baltisch-adriatischen Achse wird die Steiermark zu einem zentralen Knotenpunkt eines modernen Verkehrsnetzes. Sie stärkt den Standort, erleichtert Pendlern den Alltag und eröffnet Betrieben wie Tourismus neue Chancen.“