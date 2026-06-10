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Kopenhagen belohnt Zuganreise und Müllsammeln bald dauerhaft

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Touristen sollen in Kopenhagen für nachhaltiges Reisen belohnt werden
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Touristen sollen in Kopenhagen künftig dauerhaft für nachhaltiges Reiseverhalten belohnt werden. Beispielsweise, indem sie für eine Anreise mit dem Zug etwa kostenlos Fahrräder in der dänischen Hauptstadt ausleihen können oder indem sie gratis parken und vergünstigt aufladen können, falls sie mit einem Elektroauto angereist sind.

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Das dahinterstehende Programm CopenPay wird am 22. Juni wieder gestartet und dann als dauerhafte Plattform bestehen, nachdem es in den vergangenen beiden Jahren jeweils auf mehrere Wochen im Sommer begrenzt war.

Das Konzept dahinter: Gäste bekommen durch "positive Aktionen" – von der Zuganreise bis zum Müllsammeln vor Ort – Belohnungen in Form kostenloser oder ermäßigter Erlebnisse, erklärt die Tourismusorganisation Visit Denmark. In Kopenhagen sind mehr als 100 lokale Partner beteiligt, darunter Hotels und Sehenswürdigkeiten.

Mitmachen können Touristen ab 22. Juni wieder über eine App: Man sucht sich dort die Aktivität (etwa das Müllsammeln), macht es und bekommt danach Vergünstigungen. Alle Informationen gibt es unter visitcopenhagen.com/copenpay.

Die Idee reicht inzwischen über Kopenhagen hinaus: Andere Städte testen solche und ähnliche Initiativen. In Berlin zum Beispiel läuft noch bis 14. Juni das Pilotprojekt BerlinPay, bei dem Urlauber und Einheimische belohnt werden, wenn sie etwa an Aktionen rund um den Gewässerschutz teilnehmen. In Bremen gab es im Mai ein Projekt namens BremenPay.

Laut Visit Denmark wurde das Kopenhagener Modell im Februar unter dem Namen DestinationPay weltweit kostenlos zur Verfügung gestellt. Mehr als 350 Destinationen sind seitdem in das Modell eingeführt und bei der lokalen Umsetzung unterstützt worden.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Francoise Hauser/Francoise Hauser

KOPENHAGEN - DÄNEMARK: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Steffen Trumpf/Steffen Trumpf

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