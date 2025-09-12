News Logo
Herr Jäger, wir haben da noch eine Frage

Julian Jäger

©Bild: Ricardo Herrgott
Wohin verschwindet ein Flughafenchef, wenn er mal verschwinden möchte? Julian Jäger über Freundschaften, Sehnsuchtsorte und die Kunst, keinen zu brauchen.

Wohin würden Sie verschwinden, wenn niemand fragte?

Das kommt ein bisschen auf die Umstände an. Weil einen echten Sehnsuchtsort gibt es bei mir nicht. Sehr schön ist Malta, ich habe dort fünf Jahre gelebt und einige Freunde. Die Insel ist mediterran und arabisch geprägt und hat eine sehr interessante Geschichte. Und einen boomenden Flughafen, den ich fünf Jahre leiten durfte.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 37/2025 erschienen.

