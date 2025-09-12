Herr Jäger, wir haben da noch eine Frage

Wohin verschwindet ein Flughafenchef, wenn er mal verschwinden möchte? Julian Jäger über Freundschaften, Sehnsuchtsorte und die Kunst, keinen zu brauchen.
Wohin würden Sie verschwinden, wenn niemand fragte?
Das kommt ein bisschen auf die Umstände an. Weil einen echten Sehnsuchtsort gibt es bei mir nicht. Sehr schön ist Malta, ich habe dort fünf Jahre gelebt und einige Freunde. Die Insel ist mediterran und arabisch geprägt und hat eine sehr interessante Geschichte. Und einen boomenden Flughafen, den ich fünf Jahre leiten durfte.
Julian Jäger, 54
Julian Jäger ist seit 2011 Vorstandsdirektor (COO) der Flughafen Wien AG. Gemeinsam mit Günther Ofner bildet er das Vorstandsteam des Unternehmens. Beide wurden vom Aufsichtsrat zuletzt bestätigt: Jäger bis 2030, Ofner bis 2028.
Der studierte Jurist begann seine Karriere in der Rechtsabteilung des Unternehmens, war später CEO des Flughafens Malta und kehrte 2011 nach Wien zurück. Seit 2024 ist er Präsident des Luftfahrtdachverbands AIA. Jäger gilt als wichtiger Treiber für Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit im Luftverkehr.