Herr Jäger, wir haben da noch eine Frage

Julian Jäger ist seit 2011 Vorstandsdirektor (COO) der Flughafen Wien AG. Gemeinsam mit Günther Ofner bildet er das Vorstandsteam des Unternehmens. Beide wurden vom Aufsichtsrat zuletzt bestätigt: Jäger bis 2030, Ofner bis 2028.

Der studierte Jurist begann seine Karriere in der Rechtsabteilung des Unternehmens, war später CEO des Flughafens Malta und kehrte 2011 nach Wien zurück. Seit 2024 ist er Präsident des Luftfahrtdachverbands AIA. Jäger gilt als wichtiger Treiber für Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit im Luftverkehr.