JRE Österreich: Neues Buch „Signatures“ in Wien präsentiert

Alexander Rabl, Bruni Thiemeyer, Vitus Winkler und Joerg Lehmann©Rene Strasser
Mit „Signatures“ legen die Jeunes Restaurateurs Österreich ihr erstes gemeinsames Kochbuch vor. Fotograf Jörg Lehmann und Kulinarikjournalist Alexander Rabl porträtieren darin 43 Spitzenköch:innen und ihre Gerichte.
Vergangenen Freitag wurde in der Markterei Wien das neue Buch der JRE Österreich (Jeunes Restaurateurs) präsentiert. Unter dem Titel „Signatures“ vereint es Porträts, Rezepte und persönliche Einblicke von 43 Spitzenköch:innen des Landes.
Reise durch heimische Küchen
Fotograf Joerg Lehmann begleitete die JRE-Mitglieder über zwei Jahre hinweg auf einer Reise durch ihre Küchen. In Zusammenarbeit mit Kulinarikjournalist Alexander Rabl entstanden dabei authentische Porträts, die die Menschen hinter den Herden zeigen – ergänzt um jeweils ein charakteristisches Signature-Gericht.
„Signatures“ ist das erste gemeinsame Kochbuch der JRE Österreich. Es verbindet Menschen, Orte und kulinarische Handschriften zu einem Gesamtbild der österreichischen Spitzengastronomie. Die Texte von Rabl und die Fotografien von Lehmann fügen sich zu einem Buch, das Persönlichkeiten und ihre Haltung zu Küche und Handwerk dokumentiert.
Eine nie endende Passion
Moderiert wurde die Präsentation in der Markterei von Eva Maria Pürmayer, Gastgeberin und Hotelière im Genießerhotel Bergergut. Im Gespräch gaben Lehmann und Rabl Einblicke in die Entstehung des Buches. Bruni Thiemeyer vom Matthaes Verlag zeigte sich sichtlich bewegt.
„Jedes Wort, jedes Bild, jedes Gericht, jede Person in diesem Buch ist never ending passion“, sagte Eva Maria Pürmayer.
JRE-Präsident Vitus Winkler ergänzte: „Als Meister ihres Handwerks haben Joerg Lehmann und Alexander Rabl JRE mit viel Gespür beispiellos in Bild und Wort gefasst.“
JRE-Chefs kochten auf
Im Anschluss an die Präsentation sorgten fünf JRE-Chefs für das kulinarische Programm: Christoph Forthuber (Restaurant Forthuber), Dominik Utassy (Geiger Alm), Markus Rath (Schlosskeller Südsteiermark), Sören Herzig (Restaurant Herzig) und Philip Rachinger (Mühltalhof).
Der Abend ging nahtlos in das Event „Signature Taste“ über, bei dem Besucher:innen die Gerichte der Köche verkosten und mit ihnen persönlich ins Gespräch kommen konnten. Auch das Buch selbst war vor Ort erhältlich und wurde von den Beteiligten signiert.
Hochkarätige Gästeliste
Unter den Anwesenden waren zahlreiche JRE-Mitglieder, darunter Eva Maria und Vitus Winkler, Eva und Dominik Utassy, Markus Rath und Judith Kern, Sören Herzig, Philip Rachinger, Nina und Peter Pichler, Thomas Gruber, Roman Pichler, Uwe Machreich, Maria und Josef Steffner, Lukas Kienbauer, Silvia Hueber und Stefan Eder.
Das Buch
Der Bildband „Signatures“ versammelt 43 Signature-Rezepte der JRE-Spitzengastronomie. Die Texte stammen von Alexander Rabl, die Fotos von Joerg Lehmann. Das 296 Seiten starke Werk im Hardcover-Format ist im Buchhandel, online und in allen JRE-Betrieben erhältlich. Matthaes Verlag, € 51,30