JRE Österreich: Neues Buch „Signatures“ in Wien präsentiert

Fotograf Joerg Lehmann begleitete die JRE-Mitglieder über zwei Jahre hinweg auf einer Reise durch ihre Küchen. In Zusammenarbeit mit Kulinarikjournalist Alexander Rabl entstanden dabei authentische Porträts, die die Menschen hinter den Herden zeigen – ergänzt um jeweils ein charakteristisches Signature-Gericht.

„Signatures“ ist das erste gemeinsame Kochbuch der JRE Österreich. Es verbindet Menschen, Orte und kulinarische Handschriften zu einem Gesamtbild der österreichischen Spitzengastronomie. Die Texte von Rabl und die Fotografien von Lehmann fügen sich zu einem Buch, das Persönlichkeiten und ihre Haltung zu Küche und Handwerk dokumentiert.