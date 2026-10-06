Innsbrucker Hard Rock Café mit 31 Mitarbeitern vor Pleite

Die Schuldnerin war bereits 2025 insolvent gewesen. Das damalige Insolvenzverfahren endete mit dem Abschluss eines Sanierungsplans. "Wie die Schuldnerin im Rahmen des neuerlichen Insolvenzeröffnungsantrages nunmehr mitteilt, können die vereinbarten Sanierungsplanraten in Zukunft nicht mehr bedient werden", hieß es in der Mitteilung des KSV1870. Laut Insolvenzeröffnungsantrag seien im Zeitraum Juli bis September 2026 die erzielten Erlöse um rund 20 Prozent unter den Vergleichswerten des Vorjahres gelegen. Ursache seien insbesondere die anhaltende Hitzeperiode sowie das infolge der Teuerung zurückhaltende Konsumverhalten gewesen.

Der KSV1870 erwartete nun eine "zeitnahe Schließung". Der AKV berichtete indes, dass die Dienstnehmergehälter für September 2026 nicht bezahlt wurden.

"Die Insolvenzschuldnerin führte Restrukturierungsmaßnahmen durch, welche letztlich aber nicht dazu führten, dass die wirtschaftliche Schieflage des Betriebes nachhaltig überwunden werden kann", konkretisierte Klaus Schaller, Leiter des KSV1870 in Tirol die Lage des Unternehmens. Laut den Gläubigerschützern des AKV sei es nunmehr Ziel, gemeinsam mit einem noch zu bestellenden Insolvenzverwalter einen Käufer beziehungsweise neuen Betreiber für den Standort zu finden. Eine vorübergehende Fortführung des Unternehmens zur Durchführung laufender Verkaufsverhandlungen werde angestrebt.