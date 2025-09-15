Valencia: Auf der Suche nach dem Heiligen Gral

In Steinmauern und Torbögen leuchten geheimnisvolle Wegweiser auf. Sie führen einen mysteriösen Reiter durch mittelalterliche Gassen zur Kathedrale Valencias. Hier in der Stadt, die einst das Mittelmeer beherrschte, habe er endlich den Heiligen Gral gefunden, sagt der Reiter, der mit seiner braunen Jacke, Lederhut und Peitsche unweigerlich an Indiana Jones erinnert.

Im Hintergrund läuft epische Abenteuerfilmmusik. Was nach einem Hollywood-Trailer aussieht, ist ein Werbefilm von Valencias Fremdenverkehrsamt. Ein Werbegag? Oder befindet sich jener Kelch, mit dem Jesus das letzte Abendmahl feierte, wirklich in Valencia?

Der Vatikan scheint das zu glauben: 2015 gewährte Papst Franziskus der Kathedrale wegen der Geschichte um den Gral sogar das seltene Privileg, alle fünf Jahre ein „Heiliges Jahr“ zu feiern. Ab dem 30. Oktober ist es wieder soweit.