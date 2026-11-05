Hotel und Wohnungen entstehen um 72 Mio. im Bezirk Krems

Entwickelt wird das Hotel mit 126 Zimmern und Suiten. 51 davon befinden sich im Schloss selbst, weitere 75 entstehen in einem angrenzenden Neubau. Laut Plan soll der Beherbergungsbetrieb 113 neue Vollzeitjobs schaffen. Die Mauterner Römerhalle wird zum Veranstaltungsort für Konzerte, Konferenzen und Hochzeiten mit bis zu 250 Gästen, wurde angekündigt.

Direkt neben der Hotelanlage wird mit dem Donaupark Mautern ein Wohnquartier errichtet, die 108 Wohnungen sollen in vier Bauteilen entstehen. Die Fertigstellung des Wohnparks ist für Frühjahr 2028 vorgesehen.