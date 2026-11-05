Hotel und Wohnungen entstehen um 72 Mio. im Bezirk Krems

Ein Vier-Sterne-Superior-Designhotel sowie 108 Wohnungen sollen in den kommenden Jahren in Mautern im niederösterreichischen Bezirk Krems entstehen. Die Wiener Mamma Group entwickelt das Projekt auf 2,5 Hektar Fläche, das Investitionsvolumen liegt bei 72 Mio. Euro. Am Mittwoch erfolgte der offizielle Spatenstich, die Eröffnung des Hotels Schloss Mautern ist laut einer Aussendung für März 2029 geplant.
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Entwickelt wird das Hotel mit 126 Zimmern und Suiten. 51 davon befinden sich im Schloss selbst, weitere 75 entstehen in einem angrenzenden Neubau. Laut Plan soll der Beherbergungsbetrieb 113 neue Vollzeitjobs schaffen. Die Mauterner Römerhalle wird zum Veranstaltungsort für Konzerte, Konferenzen und Hochzeiten mit bis zu 250 Gästen, wurde angekündigt.
Direkt neben der Hotelanlage wird mit dem Donaupark Mautern ein Wohnquartier errichtet, die 108 Wohnungen sollen in vier Bauteilen entstehen. Die Fertigstellung des Wohnparks ist für Frühjahr 2028 vorgesehen.