ABO

Hotel und Wohnungen entstehen um 72 Mio. im Bezirk Krems

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Ein Vier-Sterne-Superior-Designhotel sowie 108 Wohnungen sollen in den kommenden Jahren in Mautern im niederösterreichischen Bezirk Krems entstehen. Die Wiener Mamma Group entwickelt das Projekt auf 2,5 Hektar Fläche, das Investitionsvolumen liegt bei 72 Mio. Euro. Am Mittwoch erfolgte der offizielle Spatenstich, die Eröffnung des Hotels Schloss Mautern ist laut einer Aussendung für März 2029 geplant.

von

News auf Google bevorzugen

Entwickelt wird das Hotel mit 126 Zimmern und Suiten. 51 davon befinden sich im Schloss selbst, weitere 75 entstehen in einem angrenzenden Neubau. Laut Plan soll der Beherbergungsbetrieb 113 neue Vollzeitjobs schaffen. Die Mauterner Römerhalle wird zum Veranstaltungsort für Konzerte, Konferenzen und Hochzeiten mit bis zu 250 Gästen, wurde angekündigt.

Direkt neben der Hotelanlage wird mit dem Donaupark Mautern ein Wohnquartier errichtet, die 108 Wohnungen sollen in vier Bauteilen entstehen. Die Fertigstellung des Wohnparks ist für Frühjahr 2028 vorgesehen.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Prozess gegen René Benko wird fortgesetzt
Wirtschaft
Prozess gegen René Benko wird fortgesetzt
Greenpeace sieht grobe methodische Mängel bei WKÖ-Studie
Wirtschaft
Greenpeace kritisiert Klimastudie der Wirtschaftskammer
Dienstleistungsbereich war erneut wichtigster Inflationstreiber
Wirtschaft
Inflation verharrte im Oktober bei 3,6 Prozent
Dollar schwächelt nach den US-Midterms, an der Wiener Börse geht es kräftig aufwärts
Wirtschaft
Dollar schwächelt nach den US-Midterms, an der Wiener Börse geht es kräftig aufwärts
Greenpeace sieht grobe methodische Mängel bei WKÖ-Studie
Technik
Greenpeace kritisiert Klimastudie der Wirtschaftskammer scharf
Steirischer Wintertourismus setzt auf Heimmarkt und Nachbarn
Reisen & Freizeit
Steirischer Wintertourismus setzt auf Heimmarkt und Nachbarn
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER