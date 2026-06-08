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Hohe Treibstoffkosten belasten US-Airlines

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Treibstoffkosten der US-Fluggesellschaften um 78 % gestiegen
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Wegen des Iran-Kriegs sind die Treibstoffkosten der US-Fluggesellschaften im April im Jahresvergleich um 78 Prozent auf fast 6,5 Milliarden Dollar gestiegen. Das US-Verkehrsministerium teilte mit, die Kosten seien im Vergleich zum Vormonat März um 26 Prozent gestiegen, obwohl die Fluggesellschaften 2,6 Prozent weniger Treibstoff verbraucht hätten.

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Der Ölpreisanstieg hat bereits Folgen für die Branche: Die US-Billigfluglinie Spirit Airlines stellte im Mai den Betrieb ein und begründete dies mit den gestiegenen Treibstoffpreisen. Rund 80 Prozent der US-Inlandsflüge werden von den vier großen Gesellschaften Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines und Southwest Airlines ausgeführt.

ARLINGTON - USA: FOTO: APA/APA/AFP/SAUL LOEB

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