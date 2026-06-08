Hohe Treibstoffkosten belasten US-Airlines

Der Ölpreisanstieg hat bereits Folgen für die Branche: Die US-Billigfluglinie Spirit Airlines stellte im Mai den Betrieb ein und begründete dies mit den gestiegenen Treibstoffpreisen. Rund 80 Prozent der US-Inlandsflüge werden von den vier großen Gesellschaften Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines und Southwest Airlines ausgeführt.