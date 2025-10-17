Herr Reitbauer, wir haben da noch eine Frage

Deutsche essen Schnitzel nur mit Tunke. In Österreich hört man viele Vorurteile über die deutsche Küche. Wie blicken Sie auf die deutsche Spitzenküche?

Die österreichische Küche hat durch die Einflüsse der Habsburger-Monarchie einen Vorteil, weil vor allem Wien dadurch einen besonderen Schatz an Gerichten hat – auch wenn nur das Wiener Beuschel wirklich aus Wien stammt. Alles andere kam von außen, wurde verändert und prägt unsere Küche bis heute. Sie ist stark von der Hausmannskost beeinflusst. In der frankophilen Tradition heißen die schönsten Gerichte à la princesse oder à la reine.

Bei uns hat die Hausmannskost Namen bekommen wie Kaiserschmarrn, Kaisersemmel oder Kaisergulasch. Die einfachen Gerichte hatten bei uns immer einen hohen Stellenwert, diese DNA ist fest im Land verankert.

Die deutsche Küche hat diese Geschichte nicht und tut sich entsprechend schwerer, eine klare eigene Definition zu finden. Sie ist auch geografisch weniger divers. Was sie aber hat, ist diese unglaubliche Perfektion und Exaktheit, die wir in Österreich über unsere lässige Schlampigkeit nie erzeugen. Küche lebt auch von Konstanz und die haben uns die Deutschen mit ihrer Perfektion voraus. Was nun besser oder schlechter ist, sei dahingestellt – es ist einfach so.