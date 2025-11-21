Healthy Boys' Homebases: Die Restaurants von Mraz, Rachinger und Schellhorn

Mraz & Sohn

Seit Mitte der 90er-Jahre zählte Markus Mraz zu den – in Österreich rar gesäten – Avantgarde-Köchen, der fast alles infrage stellte, sich stets neu erfand, vieles vorwegnahm, vieles wieder verwarf. Seit 2019 teilen sich Markus und Sohn Lukas Mraz, der davor vier Jahre die Cordobar zu einer der besten und unberechenbarsten Adressen Berlins gemacht hatte, die Küche. Das Menü ist fulminant, kaum etwas, was man hier bekommt, wird man anderswo so bekommen haben.

1200 Wien, Wallensteinstraße 59

www.mrazundsohn.at

OIS im Mühltalhof

Ganz ähnlich der Fall bei Philip Rachinger, dessen Vater Helmut Rachinger zu den innovativsten Gastronomen Oberösterreichs zählt. Nach Lehrjahren im Steirereck sowie in Top-Häusern in London und Paris übernahm er den Mühltalhof 2018 und legt hier eine Küche vor, die den abgedroschenen Begriff „Regionalität“ neu definiert.

4120 Neufelden, Unternberg 6

www.muehltalhof.at

Seehof Goldegg

Die Übergabe des malerisch gelegenen Seehofs in Goldegg an Sohn Felix Schellhorn war schon beschlossene Sache, noch bevor Sepp Schellhorn wieder in die Politik ging. Felix Schellhorn zeigte Ambitionen, das Restaurant „Hecht“ des Seehofs unter dem Namen „Ketchup“ jünger, wilder und provokanter anzulegen, fand schließlich einen gangbaren Mittelweg.

5622 Goldegg, Hofmark 8

www.derseehof.at