Jan Eggers: Grazer Küchenchef unter besten Patissiers

Jan Eggers ist derzeit einer der gefragtesten Köche in Graz. Der Küchenchef des Restaurants Zur Goldenen Birn im Parkhotel Graz wurde in den Kreis der 50 besten Patissiers im deutschsprachigen Raum aufgenommen. Die Auszeichnung festigt seinen Status als einer der spannendsten Talente der österreichischen Spitzengastronomie.

Aufnahme in die „50 Pastry Best“

Für Eggers bedeutet die Wahl in die Liste der 50 besten Patissierès und Patissiers aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol den nächsten Schritt auf der Karriereleiter. Verliehen wurde der Award in Salzburg, initiiert vom Fachmagazin KALK&KEGEL und dem Unternehmen Les vergers boiron. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die mit kompromissloser Produktqualität und handwerklicher Präzision die moderne Patisserie prägen. Ab sofort darf Eggers die „50 Pastry Best“-Kochjacke von Le Nouveau Chef tragen, ein sichtbares Symbol seines Erfolgs.

Parkhotel-Gastgeber Philipp Florian lobt den Küchenchef als Ausnahmeerscheinung: Mit Eggers an der Spitze setze das Haus seine kulinarische Vision mit hoher Präzision und Kreativität um.

Karriere in der Spitzengastronomie

Der 4-Hauben-Koch blickt auf eine beeindruckende Laufbahn in der Spitzengastronomie zurück. Stationen führten ihn unter anderem zu Hubert Wallner, wo er als Sous-Chef arbeitete, sowie zum Kirchenwirt in Leogang, ebenfalls mit 4 Hauben ausgezeichnet. Diese Erfahrungen in hoch dekorierten Küchen prägten seinen Stil und seinen Anspruch an Produktqualität und Technik.

Seit der Eröffnung des Gourmetrestaurants Zur Goldenen Birn im Mai 2023 gehört Eggers zum Kernteam im Parkhotel Graz. Von Beginn an spielte er eine zentrale Rolle beim Aufbau des kulinarischen Profils des Hauses.

Zur Goldenen Birn etabliert sich an Österreichs Spitze

Gemeinsam mit Eggers gelang dem Restaurant Zur Goldenen Birn innerhalb weniger Monate der Sprung in die Spitzengruppe der österreichischen Gastronomie. Der Betrieb im Parkhotel Graz wurde mit 4 Hauben von Gault&Millau und 5 Gabeln im Falstaff bewertet.