„Healthy Boy Band“: Die gesunden Koch-Buben aus Wien

Also verfassten sie 2019 ein Manifest, in dem festgehalten wird, dass es bei ihrem Projekt definitiv nicht nur ums Essen geht, dass es sich gegen Rassismus, Hass und Bigotterie richtet, dass Improvisation ein Teil des Ganzen ist, und dass engstirnige (hier ein Schimpfwort mit A einsetzen) damit wohl nicht zurechtkommen werden.

Damit lagen und liegen sie durchaus nicht falsch: Als sie bei einer Veranstaltung in der Schweiz in Frauenkleidern auftraten, um dagegen zu protestieren, dass keine Frauen im Programm gelistet waren, verließen einige Gäste den Saal, der Veranstalter bestand darauf, dass sie sich fürs Gruppenfoto umziehen; einmal legten sie ihre Bühnen-Kochperformance vegan an, nicht ohne zuvor zum Trauermarsch ein Stück Fleisch zu beerdigen; und ein anderes Mal reagierten sie auf die zu geringe Frauenquote einer Gastronomie-Veranstaltung in Wien mit Auftrittsverweigerung – und schickten stattdessen drei weltweit bejubelte Köchinnen auf die Bühne, die sie selbst eingeladen und nach Wien gebracht hatten (mit denen sie dann eh gemeinsam kochten und performten …).

So etwas spricht sich natürlich herum, so eine Unangepasstheit gefällt nicht zuletzt jungen Menschen, die vielleicht nicht so zum typischen Publikum eines Zwei-Sterne-Restaurants gehören. Wobei: Anna, 23, Chris, 26, und der 31-jährige Josef waren zwar weder im Mühltalhof noch im Seehof Goldegg, „beim Luki aber schon“; Olivia, 24, und Max, 29, aßen schon in allen drei Restaurants, dafür sei das ihr erster HBBLive Gig, erklären sie und lassen sich dabei den XO-Hot Dog mit Tatar von der alten Milchkuh und die grüne, mit Frischkäse gefüllte Palatschinke mit geräuchertem Pinzgauer Schottkas vom Shootingstar Paula Bründl schmecken. Hannes und Maria, beide Anfang 40, „haben die drei Restaurants zwar auf der Liste“, schätzen an den HBB-Events aber das „ungezwungene Element“.