GEWINNSPIEL: Tickets für Mwita Mataro in Graz und Wien gewinnen

Mwita Mataro©Sabiswabis
Indie-Rock trifft Austropop: Mit seinem Debütalbum „Austrodrama“ schlägt Mwita Mataro neue musikalische Wege ein. Persönliche Texte, rockige Sounds und eingängige Refrains machen Lust auf mehr. Im Oktober bringt der Musiker seine Songs live auf die Bühne. Wir verlosen insgesamt 4 × 2 Gästelistenplätze für seine Konzerte in Graz und Wien. Obendrauf gibt es jeweils eine LP seines neuen Albums „Austrodrama“ zu gewinnen!
Mwita Mataro: Von Indie-Rock zu Austropop
Mit seiner Band At Pavillon machte sich Mwita Mataro in der österreichischen Indie-Szene einen Namen. Nach seiner erfolgreichen autobiografischen Kinodokumentation „Austroschwarz“ (2025) widmet er sich nun seiner Solokarriere und entdeckt dabei den Austropop für sich.
Sein Debütalbum „Austrodrama“ erscheint am 23. Oktober 2026 und verbindet kraftvolle Gitarren mit eingängigen Melodien und deutschsprachigen Texten. In zwölf Songs erzählt er von Liebe, Identität, persönlichen Erfahrungen und dem Leben in Österreich. Mit Songs wie „Magdalena“, „Grüße Sie“ und „Austrodrama“ zeigt er, wie vielseitig sein neuer Sound ist.
Mwita Mataro live in Graz und Wien
Auf seiner „Austrodrama Tour“ bringt Mwita Mataro seine neuen Songs gemeinsam mit seiner Band auf die Bühne. Fans dürfen sich auf energiegeladene Konzerte zwischen Indie-Rock und Austropop freuen.
Die Konzerttermine:
21. Oktober 2026: Music-House Graz – Einlass: 19:00 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr
26. Oktober 2026: B72 Wien (Album Release Show) – Einlass: 19:00 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr
Jetzt Gästelistenplätze inklusive LP gewinnen
Sie möchten Mwita Mataro live erleben? Wir verlosen für beide Konzerttermine jeweils 2 × 2 Gästelistenplätze sowie eine LP seines neuen Albums „Austrodrama“!
Das gibt es zu gewinnen:
Graz, 21. Oktober: 2 × 2 Gästelistenplätze + 1 LP
Wien, 26. Oktober: 2 × 2 Gästelistenplätze + 1 LP
Teilnahmeschluss: 18.10.26
So einfach geht's: Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und wählen Sie Ihren gewünschten Konzerttermin. Mit etwas Glück erleben Sie Mwita Mataro gemeinsam mit einer Begleitperson live und dürfen sich zusätzlich über sein neues Album auf LP freuen!
Jetzt mitmachen und mit etwas Glück gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück!