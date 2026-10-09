GEWINNSPIEL: Tickets für Mwita Mataro in Graz und Wien gewinnen

Sie möchten Mwita Mataro live erleben? Wir verlosen für beide Konzerttermine jeweils 2 × 2 Gästelistenplätze sowie eine LP seines neuen Albums „Austrodrama“!

Das gibt es zu gewinnen:

Graz, 21. Oktober: 2 × 2 Gästelistenplätze + 1 LP

Wien, 26. Oktober: 2 × 2 Gästelistenplätze + 1 LP

Teilnahmeschluss: 18.10.26

So einfach geht's: Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und wählen Sie Ihren gewünschten Konzerttermin. Mit etwas Glück erleben Sie Mwita Mataro gemeinsam mit einer Begleitperson live und dürfen sich zusätzlich über sein neues Album auf LP freuen!

Jetzt mitmachen und mit etwas Glück gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück!