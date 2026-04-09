Spitzentöne: Nach Latein muss Deutsch gerettet werden

Konrad Paul Liessmann hat das Kompetenzgefasel schon vor zehn Jahren als Systemverhängnis identifiziert: Neoliberales Ausbildungsziel ist es, junge Menschen zur Exekution von Anordnungen zu drillen, die sie nicht verstehen. Warum? Weil sie nicht gebildet, sondern ausgebildet sind. So etwas ist oft schlimm ausgegangen.

Die Lesebücher, in denen noch Partikel von Primärliteratur gesammelt werden, sind schon fast außer Betrieb, ebenso die Literaturgeschichten. Wer so etwas wünscht, muss es selbst bezahlen.

Oder eine Schiller-Ballade, mit Emphase an der Tafel rezitiert: Die Rampensau, die mir heute bei der Moderation von Fernsehmagazinen die Klaue auf die Schulter legt, wurde damals aufgeweckt. Und wer immer sich wo immer bewirbt, wird sich diesem animalischen Kumpanen mit mehr Fortune anvertrauen als einer stumpfsinnigen Textsorte.

Und jetzt lassen wir die Dystopien hinter uns. In der Nobelpreisträger-Petition gegen die Lateinverwüstung verbirgt sich folgender Passus: „Dass das Kulturland Österreich die Literatur systematisch aus dem Bewusstsein rückt, erscheint widersinnig. Deshalb soll ihr der ihr gebührende Platz in den Lehrplänen wieder eingeräumt werden.“