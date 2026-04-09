Arik Brauers Mahnmal aus Schönheit

Das Gespräch, das sich aus dieser Konstellation entwickelt, ist von solcher Dringlichkeit, dass wir es in voller Länge digital abdrucken. Doch auch was im Druck Platz findet, gibt aus. „Ich lebe zwar nicht bewusst als Teil einer Minderheit, aber de facto bin ich es sowohl in Wien als auch im Land meiner Väter“, holt sie aus. „Seit dem Regimewechsel im Iran ist im ganzen Nahen Osten ein religiöser Eifer ausgebrochen, alle Frauen haben sich verschleiert, und es gibt auch immer wieder Ehrenmorde. Als alleinstehende Frau, die Fahrrad fährt, laute Gesangsübungen macht und im Bikini am Balkon Skulpturen erschafft, falle ich natürlich auf.“

Die Kindheit bei den jemenitischen Großeltern habe sie in die diesbezüglichen Komplikationen eingewiesen. Und die Realität des Judenhasses sei weit von ideologischer Romantik entfernt. Im Koran werde das Land zwar unmissverständlich „den Kindern Israels“ zugesprochen. Aber in den pragmatisch begleitenden Hadithen lese sich das ganz anders.

„Die NS-Rassenideologie hat sich ab den Zwanzigerjahren wie ein Lauffeuer im Nahen Osten verbreitet. Bis heute ist ,Mein Kampf’ in allen Nachbarländern von Israel ein Bestseller, in Gaza gab es einen Kleidershop mit dem Namen Hitler.“ Das schöne, der Mutter wie von Künstlerhand nachgebildete Gesicht hat sich gerötet. „Der Mufti von Jerusalem, Amin al Husseini, kollaborierte bei der sogenannten Endlösung der Juden mit Hitler und plante ein Krematorium in Nablus. Während mein Vater in Wien den Judenstern tragen musste, trug meine Mutter als Kind in Tel Aviv eine Diskette mit ihren Personalien, damit man sie identifizieren kann, falls sie ermordet wird. Gott sei Dank wurde der Afrikafeldzug Rommels von den Engländern gestoppt.“