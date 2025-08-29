GEWINNSPIEL: Genuss-Auszeit im Hotel Stigenwirth gewinnen!

Das familiengeführte Hotel Stigenwirth liegt auf 1.300 m Seehöhe im Luftkurort Krakau im Bezirk Murau, umgeben von den Schladminger Tauern und Nockbergen. Seit über 100 Jahren steht das Haus für herzliche Gastfreundschaft, Komfort und Naturverbundenheit.

Gäste genießen hier ruhige Zimmer und großzügige Panorama-Suiten mit traumhafter Aussicht, regionale Kulinarik mit Bio-Zertifizierung sowie einen beheizten Panorama-Pool mit Blick in die Bergwelt. Wohltuende Entspannung – gerade im Winter ein besonderes Highlight.

Das hauseigene Restaurant wurde als Kulinarium Steiermark-Betrieb 2025–2028 ausgezeichnet – ein Beweis für höchste Qualität und gelebte Genusskultur. Ob Aktivurlaub oder Auszeit zum Abschalten: Das Hotel Stigenwirth ist der ideale Ort für entspannte Tage in der Natur.