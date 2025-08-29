GEWINNSPIEL: Genuss-Auszeit im Hotel Stigenwirth gewinnen!

Jetzt teilnehmen und ein Wochenende voller Erholung und Kulinarik gewinnen: Wir verlosen 2 Nächte für 2 Personen inklusive Halbpension im charmanten Hotel Stigenwirth in der steirischen Krakau – ein Ort zum Durchatmen, Genießen und Wohlfühlen - gelegen im malerischen Bezirk Murau.
von
Das Hotel Stigenwirth – Erholung inmitten der steirischen Natur
Das familiengeführte Hotel Stigenwirth liegt auf 1.300 m Seehöhe im Luftkurort Krakau im Bezirk Murau, umgeben von den Schladminger Tauern und Nockbergen. Seit über 100 Jahren steht das Haus für herzliche Gastfreundschaft, Komfort und Naturverbundenheit.
Gäste genießen hier ruhige Zimmer und großzügige Panorama-Suiten mit traumhafter Aussicht, regionale Kulinarik mit Bio-Zertifizierung sowie einen beheizten Panorama-Pool mit Blick in die Bergwelt. Wohltuende Entspannung – gerade im Winter ein besonderes Highlight.
Das hauseigene Restaurant wurde als Kulinarium Steiermark-Betrieb 2025–2028 ausgezeichnet – ein Beweis für höchste Qualität und gelebte Genusskultur. Ob Aktivurlaub oder Auszeit zum Abschalten: Das Hotel Stigenwirth ist der ideale Ort für entspannte Tage in der Natur.
Winteraktivitäten in idealer Lage:
Der familienfreundliche Tockneralmlift ist nur wenige Gehminuten entfernt – bestens geeignet für Kinder und Skianfänger.
Schneeschuh- und Winterwanderungen
Große Skigebiete wie Kreischberg, Aineck‑Katschberg, Grosseck‑Speiereck oder Lachtal sind mit dem Auto in 30–45 Minuten erreichbar – perfekte Voraussetzungen für abwechslungsreiche Ski-Tage.
Ihr Gewinn beinhaltet:
1 Wochenende (2 Übernachtungen) für 2 Personen 2026
Halbpension mit regionalen Schmankerln
Entspannung und Naturerlebnis im Luftkurort Krakau
Perfekte Umgebung zum Wandern, Genießen und Abschalten
Ausflugstipp der Online Redaktion:
Alpakahaus.at: Der Alpaka und Hasen Streichelzoo in Kaindorf/Murau nur 25 Min. vom Hotel entfernt. Wer schon immer einmal ein Alpaka streicheln wollte – und das bei freiem Eintritt, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.
Murauer Brauerei: Ein Besuch, der sich lohnt – entdecken Sie verschiedene Bierspezialitäten, verkosten Sie das weltmeisterlich ausgezeichnete Murauer Weissbier oder genießen Sie eine der erfrischenden Murelli-Limonaden in vielen köstlichen Sorten.
Murtalbahn: Erleben Sie nostalgische Eisenbahnromantik, mit historischen Dampfloks geht es entlang der grünen Mur von Murau nach Tamsweg – durch malerische Landschaften, mit Musik, Barwagen und stilvoller Ausstattung.
So machen Sie mit:
Folgen Sie uns auf 👉 Instagram 👈 und füllen Sie das Teilnahmeformular hier auf unserer Gewinnspielseite aus.
Teilnahmeschluss: 21.09.2025
Jetzt mitspielen – und sich auf ein zauberhaftes Wochenende voller Entspannung, Kulinarik und Natur freuen!
Wir drücken Ihnen die Daumen!