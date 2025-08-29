News Logo
ABO

GEWINNSPIEL: Genuss-Auszeit im Hotel Stigenwirth gewinnen!

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
Artikelbild
©Tom Lamm, Daniela Stolz
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit

Jetzt teilnehmen und ein Wochenende voller Erholung und Kulinarik gewinnen: Wir verlosen 2 Nächte für 2 Personen inklusive Halbpension im charmanten Hotel Stigenwirth in der steirischen Krakau – ein Ort zum Durchatmen, Genießen und Wohlfühlen - gelegen im malerischen Bezirk Murau.

von

Das Hotel Stigenwirth – Erholung inmitten der steirischen Natur

Das familiengeführte Hotel Stigenwirth liegt auf 1.300 m Seehöhe im Luftkurort Krakau im Bezirk Murau, umgeben von den Schladminger Tauern und Nockbergen. Seit über 100 Jahren steht das Haus für herzliche Gastfreundschaft, Komfort und Naturverbundenheit.

Gäste genießen hier ruhige Zimmer und großzügige Panorama-Suiten mit traumhafter Aussicht, regionale Kulinarik mit Bio-Zertifizierung sowie einen beheizten Panorama-Pool mit Blick in die Bergwelt. Wohltuende Entspannung – gerade im Winter ein besonderes Highlight.

Das hauseigene Restaurant wurde als Kulinarium Steiermark-Betrieb 2025–2028 ausgezeichnet – ein Beweis für höchste Qualität und gelebte Genusskultur. Ob Aktivurlaub oder Auszeit zum Abschalten: Das Hotel Stigenwirth ist der ideale Ort für entspannte Tage in der Natur.

Winteraktivitäten in idealer Lage:

  • Der familienfreundliche Tockneralmlift ist nur wenige Gehminuten entfernt – bestens geeignet für Kinder und Skianfänger.

  • Schneeschuh- und Winterwanderungen

  • Große Skigebiete wie Kreischberg, Aineck‑Katschberg, Grosseck‑Speiereck oder Lachtal sind mit dem Auto in 30–45 Minuten erreichbar – perfekte Voraussetzungen für abwechslungsreiche Ski-Tage.

Blurred image background

Das Hotel wurde als „Kulinarium Steiermark“-Betrieb 2025–2028 ausgezeichnet – ein Siegel für höchste Qualität und regionale Genussküche.

 © Tom Lamm, Daniela Stolz

So machen Sie mit:

Folgen Sie uns auf 👉 Instagram 👈 und füllen Sie das Teilnahmeformular hier auf unserer Gewinnspielseite aus.

Teilnahmeschluss: 21.09.2025

Jetzt mitspielen – und sich auf ein zauberhaftes Wochenende voller Entspannung, Kulinarik und Natur freuen!

Wir drücken Ihnen die Daumen!

Gewinnspiel

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Nicht Emil, sondern Brutus: Auch die Steiermark hat ihren Elch
Reisen & Freizeit
Nicht Emil, sondern Brutus: Auch die Steiermark hat ihren Elch
Sommerfest 2025 bei Jaufer Rechtsanwälte mit Keynote von Nora Tödtling-Musenbichler
Corporate News
Sommerfest 2025 bei Jaufer Rechtsanwälte mit Keynote von Nora Tödtling-Musenbichler
Spatenstich für neues Gewerbeprojekt „My Space Grambach“
Corporate News
Spatenstich für neues Gewerbeprojekt „My Space Grambach“
Industriestandort Steiermark: Wie Digitalisierung, Fachkräfte und Nachhaltigkeit die Zukunft formen
Steiermark
Industriestandort Steiermark: Wie Digitalisierung, Fachkräfte und Nachhaltigkeit die Zukunft formen
Neues Führungsteam für die KAGes: Kontinuität und frischer Wind für die steirische Spitalslandschaft
Corporate News
Neues Führungsteam für die KAGes: Kontinuität und frischer Wind für die steirische Spitalslandschaft
Das Grüne Herz der Steiermark schlägt im Takt der Gemeinsamkeit
Steiermark
Das Grüne Herz der Steiermark schlägt im Takt der Gemeinsamkeit
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER