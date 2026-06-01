ABO

GEWINNSPIEL: 5 × 2 Tickets für HochGenuss in Graz gewinnen

In Kooperation mit HochGenuss
Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit

Das kulinarische Gipfeltreffen der Steiermark: Gemeinsam mit HochGenuss verlosen wir 5 × 2 Tickets für die größte Verkostungs- und Genussmeile des Landes. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück einen genussvollen Tag am Grazer Schlossberg erleben!

Die besten Spezialitäten der Steiermark an einem Ort

Am 13. Juni 2026 verwandeln sich die Kasematten am Grazer Schlossberg in ein Paradies für Genießerinnen und Genießer. Rund 100 handverlesene Produzentinnen und Produzenten präsentieren die besten Lebensmittel und Spezialitäten des Landes – von Käse, Fleisch- und Backwaren bis hin zu Getränken sowie süßen und herzhaften Köstlichkeiten.

Erstmals können Besucherinnen und Besucher die besten Produkte der Steiermark an einem einzigen Tag und an einem einzigen Ort verkosten.

Bild

Milchmädchen Ziegenhof_Frischkäsebällchen

 © Sonja Trummer
Bild

Mittergger Girnerhof_Fleischspezialitäten

 © Johanna Graf

Ein Tag voller Geschmack und Entdeckungen

Die teilnehmenden Betriebe wurden zuvor von Expertinnen und Experten, Fachleuten sowie Leserinnen und Lesern ausgewählt. Insgesamt wurden 461 Produkte eingereicht, aus denen die besten Erzeugnisse in mehreren Jurysitzungen prämiert wurden.

Das Ergebnis ist eine einzigartige Genussmeile, die zum Probieren, Entdecken und Genießen einlädt.

Kulinarik, Musik und besondere Atmosphäre

Von 11 bis 20 Uhr erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm in den beeindruckenden Kasematten am Grazer Schlossberg. Moderatorin Christiane Stöckler führt durch den Tag, musikalisch begleitet vom Volksmusikquartett „Gstrichn vui“.

Im Ticketpreis sind die Verkostungen bei allen Ausstellerinnen und Ausstellern ebenso enthalten wie das Rahmenprogramm und ein handgefertigter Verkostungslöffel aus Ton.

Bild

HochGenuss Kostlöffel

 © Werner Krug
Bild

Kaiser Greissler in Graz

 © Kaiser Greissler - Werner Krug
Bild

Erdbeerzentrum Kürbisch_Erdbeernektar

 © Brigitte Resch
Bild

Most Spezialitäten von Mausser Most am HochGenuss

 © Miriam Primik

Jetzt Tickets gewinnen

Gemeinsam mit HochGenuss verlosen wir 5 × 2 Tickets für das kulinarische Gipfeltreffen der Steiermark am 13. Juni 2026 in Graz.

Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance.

Teilnahmeschluss: 10.06.2026

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!

Gewinnspiel
Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die neue Regelung ist seit Montag in Kraft
Reisen & Freizeit
Italien erstattet bei langen Autobahn-Staus die Maut zurück
Neue Regelung seit Montag in Kraft
Reisen & Freizeit
Geld zurück bei langen Autobahn-Staus in Italien
Bronzemonument in der City: Das Stiertreiben während der Fiesta
Reisen & Freizeit
100 Jahre "Fiesta" – auf Hemingways Spuren in Pamplona
++ ARCHIVBILD ++ Frühes Stadium von Überlegungen zur Abgabe eines Kaufangebots
Reisen & Freizeit
Castlelake bestätigt Überlegungen zur Übernahme von Easyjet
Kein Kompromiss bei Streit ums Geld
Reisen & Freizeit
KV-Verhandlungen im Tourismus ohne Einigung beendet
WKÖ-Branchensprecherin: März und April werden immer schwieriger
Reisen & Freizeit
Wintertourismus im Klimawandel
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER