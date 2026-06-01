GEWINNSPIEL: 5 × 2 Tickets für HochGenuss in Graz gewinnen

Am 13. Juni 2026 verwandeln sich die Kasematten am Grazer Schlossberg in ein Paradies für Genießerinnen und Genießer. Rund 100 handverlesene Produzentinnen und Produzenten präsentieren die besten Lebensmittel und Spezialitäten des Landes – von Käse, Fleisch- und Backwaren bis hin zu Getränken sowie süßen und herzhaften Köstlichkeiten.

Erstmals können Besucherinnen und Besucher die besten Produkte der Steiermark an einem einzigen Tag und an einem einzigen Ort verkosten.