GEWINNSPIEL: 5 × 2 Tickets für HochGenuss in Graz gewinnen

Das kulinarische Gipfeltreffen der Steiermark: Gemeinsam mit HochGenuss verlosen wir 5 × 2 Tickets für die größte Verkostungs- und Genussmeile des Landes. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück einen genussvollen Tag am Grazer Schlossberg erleben!
Die besten Spezialitäten der Steiermark an einem Ort
Am 13. Juni 2026 verwandeln sich die Kasematten am Grazer Schlossberg in ein Paradies für Genießerinnen und Genießer. Rund 100 handverlesene Produzentinnen und Produzenten präsentieren die besten Lebensmittel und Spezialitäten des Landes – von Käse, Fleisch- und Backwaren bis hin zu Getränken sowie süßen und herzhaften Köstlichkeiten.
Erstmals können Besucherinnen und Besucher die besten Produkte der Steiermark an einem einzigen Tag und an einem einzigen Ort verkosten.
Ein Tag voller Geschmack und Entdeckungen
Die teilnehmenden Betriebe wurden zuvor von Expertinnen und Experten, Fachleuten sowie Leserinnen und Lesern ausgewählt. Insgesamt wurden 461 Produkte eingereicht, aus denen die besten Erzeugnisse in mehreren Jurysitzungen prämiert wurden.
Das Ergebnis ist eine einzigartige Genussmeile, die zum Probieren, Entdecken und Genießen einlädt.
Kulinarik, Musik und besondere Atmosphäre
Von 11 bis 20 Uhr erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm in den beeindruckenden Kasematten am Grazer Schlossberg. Moderatorin Christiane Stöckler führt durch den Tag, musikalisch begleitet vom Volksmusikquartett „Gstrichn vui“.
Im Ticketpreis sind die Verkostungen bei allen Ausstellerinnen und Ausstellern ebenso enthalten wie das Rahmenprogramm und ein handgefertigter Verkostungslöffel aus Ton.
HochGenuss auf einen Blick
Rund 100 der besten Direktvermarkterinnen und Direktvermarkter der Steiermark
Verkostungen bei allen Ausstellerinnen und Ausstellern inklusive
Zugang zur gesamten Genussmeile am Grazer Schlossberg
Musikalisches Rahmenprogramm
Einzigartiges Ambiente in den Kasematten
Genuss von 11 bis 20 Uhr
Jetzt Tickets gewinnen
Gemeinsam mit HochGenuss verlosen wir 5 × 2 Tickets für das kulinarische Gipfeltreffen der Steiermark am 13. Juni 2026 in Graz.
Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance.
Teilnahmeschluss: 10.06.2026