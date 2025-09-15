Kulinarisches Gipfeltreffen in der Ottakringer Brauerei: Gault&Millau Genussmesse 2025 feiert zehnjähriges Jubiläum

Die Gault&Millau Genussmesse 2025 verwandelte die Ottakringer Brauerei erneut in einen Hotspot der heimischen Spitzengastronomie. Zum zweiten Mal am Gelände der Brauerei und zum zehnten Mal insgesamt luden Gault&Millau und über 110 der besten Köch:innen Österreichs zu einem zweitägigen Fest für den Geschmack. Von vegetarischer Avantgarde bis japanisch inspirierter Fusionsküche reichte das Angebot – begleitet von Weinen und Produkten von rund 100 Weingütern und Aussteller:innen.

Ein Fest der Vielfalt – von Gemüsekunst bis Fine Dining

Bereits am ersten Messetag wurde deutlich, was die Genussmesse auszeichnet: Vielfalt auf höchstem Niveau. Die Wiener Gastronomie war prominent vertreten, darunter Paul Ivić vom vegetarischen Spitzenrestaurant TIAN, der mit kompromissloser Nachhaltigkeit punktete, oder Parvin Razavi, die im &flora mit ihrer pflanzenbasierten Küche und persischen Einflüssen ein neues Geschmacksbild zeichnet.

Einen weiteren kulinarischen Höhepunkt bot Konstantin Filippou, dessen puristische Küche mit 5 Hauben ausgezeichnet ist. Sören Herzig wiederum präsentierte seine ausgefeilte Fine-Dining-Philosophie, bei der jedes Gericht auch visuell beeindruckte.

Auch Clara Aue von Heu & Gabel zeigte, wie vegetarische Küche kreativ überraschen kann – etwa mit einem pflanzenbasierten Gericht, das geschmacklich an klassischen Schweinsbraten erinnert. Eduard Dimant vom beliebten Mochi wiederum bewies mit seiner japanisch inspirierten Fusionküche, warum sein Lokal längst Kultstatus in Wien genießt.