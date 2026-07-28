Ferienunterkünfte in Deutschland häufiger online gebucht

2024 waren noch Daten des Anbieters Tripadvisor enthalten, der nun den Datenaustausch mit der europäischen Statistikbehörde Eurostat aufgekündigt hat. Auf den europäischen Zahlen beruht auch die Auswertung für Deutschland. Unbekannt ist der frühere Anteil von Tripadvisor, der laut Bundesamt vor dem Ausstieg der kleinste Anbieter gewesen ist.

Die Zahl der über die Plattformen gebuchten Übernachtungen von Gästen aus dem Inland ist 2025 um 15,3 Prozent auf 48,5 Mio. gewachsen. Aus dem Ausland kamen 19,8 Mio. Buchungen und damit 7,8 Prozent mehr als im Vorjahr. 2,9 Mio. davon entfielen auf die wichtigste Besuchergruppe aus den Niederlanden. Es folgen Touristen aus Polen und den USA.

Mit den Daten von drei großen Anbietern wird der Ferienhausmarkt nicht vollständig abgedeckt. Die Statistiker sehen darin dennoch eine wichtige Ergänzung zur offiziellen Übernachtungsstatistik, die nur Betriebe mit mindestens zehn Betten berücksichtigt. Von den Übernachtungen, die über die Portale gebucht wurden, fanden 94 Prozent oder 64,1 Millionen in kleineren Einheiten statt.