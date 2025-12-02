News Logo
ABO

Erster Asterix-Themenpark in Deutschland geplant

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Gallier kommen nach Deutschland
©AFP, APA, GEOFFROY VAN DER HASSELT
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
In Deutschland soll es bald den ersten Asterix-Themenpark außerhalb Frankreichs geben. Dafür werde der Belantis-Freizeitpark bei Leipzig bis 2030/31 Stück für Stück in einen der Comicserie gewidmeten Park verwandelt, erklärte das französische Unternehmen Compagnies des Alpes, das den deutschen Park im April erworben hatte, am Dienstag am Rande der Vorstellung seiner Konzernergebnisse. Ein erster, dem Hündchen Idefix gewidmeter Bereich soll im Frühjahr 2026 eröffnet werden.

von

Die Compagnies des Alpes betreibt den Asterix-Park in Frankreich. Das Unternehmen lobte nun die Vorzüge des bisherigen Belantis-Park: So sei dieser direkt über die Autobahn von Leipzig zu erreichen und in der Nähe von Dresden und Berlin. Zudem verfüge er über eine Fläche von mehr als 80 Hektar, eingerechnet einer Reserve von 41 Hektar, die für künftige Entwicklungen zur Verfügung stünden. Der Park habe das Potenzial, einmal fast 900.000 Besucherinnen und Besucher zu empfangen, teilte das Unternehmen weiter mit.

In Deutschland werden den Angaben zufolge nach Frankreich die meisten Asterix-Comics verkauft. Die Bundesrepublik ist zudem der zweitgrößte Markt für Freizeitparks.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Prozess gegen Sean "Diddy" Combs erregte viel Aufmerksamkeit
News
Sean "Diddy" Combs über Netflix-Doku: "Schändlicher Rufmord"
Taylor Swift bei der Grammy Verleihung
News
Trailer zu neuem Konzertfilm von Taylor Swift veröffentlicht
John Banville: Mit neuem Roman ins neue Lebensjahr
News
Ire John Banville: Venezianischer Schauerroman zum 80er
Gottschalk erhielt am Freitag die Swarovski Kristallromy
Schlagzeilen
Gottschalk tritt trotz Krebserkrankung in Live-TV-Show auf
Stück aus Wiener Manufaktur in Triest zu sehen
Reisen & Freizeit
Triest zeigt Sammlung europäischer Porzellanmanufakturen
++ ARCHIVBILD ++ Clueso meldet sich mit Album zurück
News
Clueso kündigt neues Album an und kommt nach Wien
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER