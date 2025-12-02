Erster Asterix-Themenpark in Deutschland geplant

©AFP, APA, GEOFFROY VAN DER HASSELT
In Deutschland soll es bald den ersten Asterix-Themenpark außerhalb Frankreichs geben. Dafür werde der Belantis-Freizeitpark bei Leipzig bis 2030/31 Stück für Stück in einen der Comicserie gewidmeten Park verwandelt, erklärte das französische Unternehmen Compagnies des Alpes, das den deutschen Park im April erworben hatte, am Dienstag am Rande der Vorstellung seiner Konzernergebnisse. Ein erster, dem Hündchen Idefix gewidmeter Bereich soll im Frühjahr 2026 eröffnet werden.
Die Compagnies des Alpes betreibt den Asterix-Park in Frankreich. Das Unternehmen lobte nun die Vorzüge des bisherigen Belantis-Park: So sei dieser direkt über die Autobahn von Leipzig zu erreichen und in der Nähe von Dresden und Berlin. Zudem verfüge er über eine Fläche von mehr als 80 Hektar, eingerechnet einer Reserve von 41 Hektar, die für künftige Entwicklungen zur Verfügung stünden. Der Park habe das Potenzial, einmal fast 900.000 Besucherinnen und Besucher zu empfangen, teilte das Unternehmen weiter mit.
In Deutschland werden den Angaben zufolge nach Frankreich die meisten Asterix-Comics verkauft. Die Bundesrepublik ist zudem der zweitgrößte Markt für Freizeitparks.