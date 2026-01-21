Kaulitz-Brüder moderieren eine "Wetten, dass..?"-Sendung

"Es ist für uns natürlich eine wahnsinnige Ehre, diese legendäre Show zu übernehmen und mit neuem Leben zu füllen. Wir sind stolz, dass das ZDF uns das Vertrauen schenkt, diese große Brand im Winter weiterzuführen. Wir wissen auch, dass wir damit Unruhe stiften - und genau das wollen wir auch", wird Bill Kaulitz in einer Aussendung des ORF zitiert. "Gleichzeitig sind wir natürlich unfassbar aufgeregt, zum ersten Mal live im Fernsehen, zur besten Sendezeit, ohne Sicherheitsnetz durch den Abend zu führen - und das mit einer der beliebtesten Entertainment-Shows Deutschlands aller Zeiten!", ergänzt sein Bruder Tom. "Die erste ,Wetten, dass..?'-Ausgabe lief schon viele Jahre, bevor wir überhaupt geboren wurden. Wir treten also in große Fußstapfen, das ist uns bewusst. Aber wir sind mutig und wollen einfach den größtmöglichen Spaß haben - so wie bei allen Dingen, die wir machen!"

"Wetten, dass..?" ist eine Produktion des ZDF in Kooperation mit ORF und SRF. ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz freut sich sehr, "dass das ZDF diesen Showklassiker, der bereits Generationen begeistert hat, zurückholt und dass auch der ORF, gemeinsam mit dem SRF, wieder mit dabei ist. Mit den neuen Moderatoren startet 'Wetten, dass..?' in eine neue, spannende Ära für die nächste Generation. Besonders gespannt bin ich natürlich auf die österreichischen Wettbeiträge."

Das Ganze begann nach Worten der Brüder mit einem Witz von Tom vor drei Jahren. Bei der Preisverleihung der "1LIVE-Krone" 2023 sagte er im Scherz, dass die beiden die ZDF-Sendung übernehmen würden. Damit hätten sie sich ins Spiel gebracht, sagte Tom nun im Podcast. Bill erklärte, man habe dann langsam angefangen, mit dem ZDF zu sprechen. Es habe diverse geheime Treffen mit dem Sender gegeben.

Showmaster Frank Elstner, der "Wetten, dass..?" im Jahr 1981 erfand, begrüßt in der Aussendung das Duo: "Wer spricht die Sprache unserer Zeit so, dass die Menschen wieder neugierig auf den Samstagabend sind? Ich gratuliere dem ZDF, dass sie mit Tom und Bill Kaulitz eine mutige und kreative Entscheidung getroffen haben, die in Zeiten von TikTok, YouTube und Co. den richtigen Akzent setzt. Jungs, ich drücke Euch die Daumen!"

Die Samstagabendshow "Wetten, dass..?" gehört zu den Klassikern und einstmals größten Publikumserfolgen des deutschsprachigen Fernsehens. 2014 wurde "Wetten, dass..?" eingestellt. 2021 gab es dann ein gefeiertes Comeback mit Moderator Thomas Gottschalk, der auch 2022 und 2023 durch eine jährliche Ausgabe führte. Dann war Schluss. Insgesamt gab es laut Aussendung 218 Sendungen. Moderiert wurde die Sendung von Frank Elstner (39 Ausgaben), Thomas Gottschalk (154 Ausgaben), Wolfgang Lippert (9 Ausgaben) und Markus Lanz (16 Ausgaben).

Bill und Tom Kaulitz können inzwischen auf viel Erfahrung als Entertainer zurückgreifen. Ihr Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" wurde ebenso zum Hit wie die Netflix-Realityshow "Kaulitz & Kaulitz", die sie im Alltag begleitet. Für Staffel zwei der Serie bekamen die Brüder den Deutschen Fernsehpreis in der Sparte "Beste Unterhaltung Reality".