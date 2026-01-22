ABO

Taylor Swift kommt in die Songwriters Hall of Fame

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Taylor Swift wird einmal mehr geehrt
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, FRAZER HARRISON
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Superstar Taylor Swift wird in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Die 36-Jährige wird dieses Jahr gemeinsam mit den Kiss-Mitgliedern Gene Simmons und Paul Stanley sowie der kanadischen Sängerin Alanis Morissette ("Ironic") gewürdigt, teilte die Organisation mit.

von

"Taylor Swift ist vielleicht die bekannteste Singer-Songwriterin ihrer Generation und verfügt über eine einzigartige Begabung", schreibt die Hall of Fame über die 14-fache Grammy Gewinnerin. "Swifts Fähigkeit, sich als Songwriterin zu verwandeln" sei "Teil ihrer Superkraft als Songwriterin".

Offiziell wird Swift mit insgesamt acht weiteren Künstlern im Juni bei einer Gala in New York in die Ruhmeshalle der Songwriter aufgenommen. Die Popsängerin schrieb schon als Teenager ihre Lieder selbst und stellt mit ihren Alben regelmäßige Chart-Rekorde auf.

Die 1969 gegründete Songwriters Hall of Fame ehrt eigenen Angaben zufolge diejenigen, "deren Werk ein Spektrum der beliebtesten Songs aus dem Songbuch der weltweiten Popmusik repräsentiert". Zu ihren Mitgliedern gehören bereits Stars wie Cyndi Lauper, Missy Elliott, Mariah Carey, Pharrell Williams oder David Bowie.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Einer der Großen der Opernwelt: Plácido Domingo ist 85
News
Ein Jahrhundertsänger: Plácido Domingo ist 85
Eine Himbeere für Robert De Niro?
Schlagzeilen
De Niro und Yeoh für Hollywoods Schmähpreise nominiert
++ ARCHIVBILD ++ Die Kaulitz-Zwillinge arbeiten mit dem ZDF zusammen
Schlagzeilen
Kaulitz-Brüder moderieren eine "Wetten, dass..?"-Sendung
Österreich hat heuer gleich zwei Eisen im Bären-Feuer der Berlinale
Schlagzeilen
Gleich zwei österreichische Filme im Berlinale-Wettbewerb
Technik
Archäologen entdecken Basilika des römischen Architekten Vitruv
++ ARCHIVBILD ++ Übernehmen Bill und Tom Kaulitz den TV-Klassiker?
Schlagzeilen
"Wetten, dass..?"-Gerücht um Kaulitz-Zwillinge
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER