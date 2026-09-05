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KI-Unternehmen Anthropic verschiebt laut Insidern Börsengang

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Anthropic verschiebt den Gang an die Börse
©Afp, APA, NICOLAS TUCAT
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Das auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Unternehmen Anthropic verschiebt Insidern zufolge seinen geplanten Börsengang. Das Werben um Investoren werde frühestens Mitte Oktober beginnen, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen am Freitag. Das Börsendebüt solle dann wenige Tage vor den US-Kongresswahlen im November stattfinden. Ursprünglich sei die Veröffentlichung des Börsenprospekts für die kommende Woche erwartet worden; nun sei Ende September vorgesehen.

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Mit einer angestrebten Bewertung von bis zu zwei Billionen Dollar wäre der Börsengang einer der höchstbewerteten der Geschichte und ein wichtiger Test für das Interesse der Anleger an der rasant wachsenden KI-Branche. Anthropic verhandle noch über eine Kreditlinie von 15 Milliarden Dollar (12,91 Mrd. Euro), hieß es aus den Kreisen weiter. Das Unternehmen und die beteiligten Banken lehnten eine Stellungnahme ab oder waren zunächst nicht zu erreichen. Im Juni ging bereits Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX mit einer Rekordbewertung von 1,77 Billionen Dollar an die Börse.

This photograph shows the logo of the US artificial intelligence safety and research company Anthropic displayed on a smartphone's screen in Brussels on June 10, 2026. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

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