KI-Unternehmen Anthropic verschiebt laut Insidern Börsengang

Mit einer angestrebten Bewertung von bis zu zwei Billionen Dollar wäre der Börsengang einer der höchstbewerteten der Geschichte und ein wichtiger Test für das Interesse der Anleger an der rasant wachsenden KI-Branche. Anthropic verhandle noch über eine Kreditlinie von 15 Milliarden Dollar (12,91 Mrd. Euro), hieß es aus den Kreisen weiter. Das Unternehmen und die beteiligten Banken lehnten eine Stellungnahme ab oder waren zunächst nicht zu erreichen. Im Juni ging bereits Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX mit einer Rekordbewertung von 1,77 Billionen Dollar an die Börse.