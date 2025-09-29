dna Kongress 2025 in Feldkirch: Branchentreffen für internationalen Tourismus

Vorarlberg bietet mit seiner Lage im Vier-Länder-Eck einen geeigneten Rahmen. „Vorarlberg ist stark vernetzt – wir denken und arbeiten seit jeher über die Grenzen hinaus. Der Kooperationsgedanke ist bei uns tief verankert“, sagt Manuel Bitschnau, dna-Landessprecher für Vorarlberg.

Neben internationaler Zusammenarbeit stehen auch die neuen Aufgaben touristischer Organisationen im Fokus. „Viele Regionen befinden sich mitten im Wandel. Es geht zunehmend darum, ein ganzheitliches Destinations-Management umzusetzen und dabei auch die Lebensqualität für Einheimische und Gäste im Blick zu haben“, betont Mathias Schattleitner, Präsident des Destinations-Netzwerks Austria.