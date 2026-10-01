ABO

Radreisen in Spanien: Ohne Helm wird es teuer

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Ab Oktober heißt es in Spanien: außerorts Helmpflicht auf dem Fahrrad
©APA, dpa, GMS, Clara Margais
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Spanien ist gerade im Herbst ein beliebtes Ziel für Radreisen. Ab Oktober gelten in dem Land neue Regeln: So müssen fortan außerhalb von Ortschaften ausnahmslos alle Radfahrer einen Helm tragen - wer dagegen verstößt und erwischt wird, muss 200 Euro zahlen. Zuvor galten etwa bei hohen Temperaturen Ausnahmen.

von

News auf Google bevorzugen

Und es gibt noch mehr neue Regeln, die den Schutz der Radfahrer erhöhen sollen: So gilt, dass Autofahrer, die außerorts einen Radfahrer überholen, ihr Tempo um mindestens 20 km/h unter das jeweils geltende Tempolimit drosseln müssen, heißt es von der Verkehrsbehörde DGT. Sind 100 Stundenkilometer erlaubt, dürfen Autos also mit maximal 80 km/h überholen. Dabei muss der Seitenabstand zum Radfahrer mindestens 1,5 Meter betragen.

Innerorts müssen Autofahrer ab Oktober immer mindestens fünf Meter Abstand halten, wenn sie auf demselben Fahrstreifen hinter einem Fahrrad unterwegs sind - dichtes Auffahren ist also verboten.

Radfahrer wiederum sollen innerorts bevorzugt in der Mitte des Fahrstreifens fahren, so die Behörde. Das soll helfen, Dooring-Unfälle zu verhindern - also hochgefährliche Kollisionen mit unachtsam geöffneten Autotüren.

ESCORCA - SPANIEN: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 15.5.2026) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Clara Margais/Clara Margais

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Christa Pike war zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt
Politik
US-Höchstgericht erlaubt Hinrichtung von Frau in Tennessee
Bei Oma gibt es kein Bildschirmlimit? Das kann Eltern Sorge bereiten
Gesundheit
Schadet es Enkeln, wenn Großeltern auf Elternregeln pfeifen?
Manchmal muss man den Genussmoment mit der ganzen Welt teilen
Gesundheit
Snacken statt essen: Sind Mahlzeiten out?
Ein versteckter Schatz ist die Kirche Sveti Krševan
Reisen & Freizeit
"Camino Krk": So geht Pilgern auf Kroatisch
++ ARCHIVBILD ++ Wird die Trinkflasche nicht ordentlich gereinigt, droht Keimgefahr
Gesundheit
Trinkflasche und Co.: Reicht Spülen mit klarem Wasser aus?
Jim Carrey hat Langzeitfreundin geheiratet
Schlagzeilen
Jim Carrey hat wieder geheiratet
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER