Die Kellergassen-Route: Warum das Weinviertel Wiens unterschätzter Herbst-Ausflug ist

Rund 1.100 Kellergassen ziehen sich durchs Weinviertel, keine Autostunde von Wien entfernt, und trotzdem bleibt die Region im Schatten von Wachau und Salzkammergut. Im Herbst zeigt sie sich am eindrucksvollsten: mit Weinlese, Kellergassenfesten und dem Retzer Weinlesefest, bei dem am Sonntag Wein aus dem Brunnen fließt.
Nur eine gute Stunde von Wien entfernt beginnt eine andere Welt: sanfte Hügel, endlose Weingärten und dazwischen immer wieder lang gezogene Gassen aus weißen Presshäusern mit blau-grünen Türen. Rund 1.100 solcher Kellergassen ziehen sich durch das Weinviertel, verteilt auf 181 Gemeinden. Damit besitzt die Region mehr historische Presshäuser als jedes andere Weinbaugebiet des Landes, während Wachau und Salzkammergut die touristische Aufmerksamkeit weitgehend unter sich ausmachen.
Im Herbst zeigt sich das Weinviertel von seiner intensivsten Seite. Die Weinlese ist im Gang, die Presshäuser öffnen bei sogenannten Kellergassenfesten ihre Türen, und die Region feiert, was sie selbst die fünfte Jahreszeit nennt: den Weinherbst. Wer jetzt hinfährt, erlebt die Kellergassen nicht als stille Kulisse, sondern als das, was sie einmal waren: Treffpunkte.
Die besten Adressen
Retzer Erlebniskeller — Hauptplatz, 2070 Retz
Größter Weinkeller Österreichs, direkt unter dem Hauptplatz, mit Führungen.
Kellergasse Galgenberg — 2165 Wildendürnbach
184 Presshäuser rund um eine 256 Meter hohe Kuppe, Blick bis Südmähren.
Kellergasse Maulavern — 2051 Zellerndorf
1,2 km lang, 126 Presshäuser. Führungen über Winzerhof Schönhofer, Tel. +43 650 2270367.
Kellergasse Oagossn mit Gmoakeller — 2162 Falkenstein
Presshaus-Heuriger unterhalb der Burgruine Falkenstein.
Öhlberg-Kellergasse — Pillersdorf bei Retz
Ältester Keller aus dem Jahr 1400, liegt an der Weinviertler Kellergassen-Radrunde.
Presshäuser, so weit das Auge reicht
Die Presshäuser des Weinviertels folgen einem einheitlichen Bauprinzip: ein kleiner, ursprünglich aus ungebranntem Lehm errichteter Vorbau, dahinter der kühle Kellerhals, der in die eigentliche Kellerröhre führt. Die weißen Wände und die charakteristische blau-grüne Färbung der Holztüren, entstanden durch den früheren Anstrich mit Kupfersulfat gegen Schädlinge, geben den Gassen ihr unverwechselbares Bild. Die meisten der heute sichtbaren Presshäuser stammen aus der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Besonders eindrucksvoll ist der Galgenberg bei Wildendürnbach: 184 Presshäuser schmiegen sich um die 256 Meter hohe Kuppe, von der aus der Blick bis nach Südmähren reicht. In Zellerndorf zählt die 1,2 Kilometer lange Kellergasse Maulavern mit 126 historischen Presshäusern zu den längsten der Region, in Rohrendorf reihen sich entlang der Lindobelgasse rund 70 Presshäuser auf etwas mehr als 1,5 Kilometern. Bei Retz liegt die Öhlberg-Kellergasse, deren ältester Keller auf das Jahr 1400 zurückgeht, direkt an der Weinviertler Kellergassen-Radrunde.
Retz: Wo der Wein aus dem Brunnen fließt
Wer nur einen Ort besuchen will, landet fast zwangsläufig in Retz. Der Hauptplatz gilt als einer der schönsten und größten Marktplätze Österreichs, darunter liegt mit dem Retzer Erlebniskeller der größte Weinkeller des Landes. Vom 24. bis 27. September 2026 verwandelt sich die Stadt beim 71. Retzer Weinlesefest in einen viertägigen Ausnahmezustand: Am Sonntag fließt aus den beiden Brunnen am Hauptplatz tatsächlich Wein statt Wasser, begleitet von Winzerumzug, Großheurigem und einem abschließenden Feuerwerk.
Auch abseits von Retz ist im Weinherbst einiges los: In Haugsdorf verbindet das Kulturfestival „Kunst & Wein“ Ende August Presshäuser mit Lesungen und Konzerten, in Jedenspeigen dreht sich beim K&K-Fest „Keller & Kosten“ alles um mehr als 150 regionale Weine. Die Hauptsaison der Kellergassenfeste liegt zwischen Spätsommer und Herbst, wenn die Weinbäuerinnen und Weinbauern nach der Lese ihre Keller öffnen.
Anreise und was man wissen sollte
Das westliche Weinviertel um Retz ist von Wien aus mit dem Zug erreichbar, die Fahrt dauert rund eine Stunde. Zu größeren Festen setzen die Niederösterreich Bahnen zusätzlich historische Sonderzüge wie den Reblaus Express ein, der direkt ab Wien Floridsdorf ins Weinviertel fährt. Wer flexibler unterwegs sein will, kombiniert am besten das Auto mit einer der ausgeschilderten Weinradrouten, die viele Kellergassen direkt miteinander verbinden.
Ein wichtiger Hinweis vorab: Die meisten Kellergassen sind außerhalb von Veranstaltungen und geführten Touren nicht zugänglich, die Presshäuser sind in Privatbesitz. Zertifizierte Kellergassenführerinnen und -führer, ausgebildet in einem eigenen, seit dem Jahr 2000 bestehenden Lehrgang, öffnen bei Führungen auch sonst verschlossene Kellerröhren und erklären die Geschichte der Region. Wer die Region kulinarisch erleben will, sollte auf den Weinviertel DAC setzen, dessen Aushängeschild der würzig-pfeffrige Grüne Veltliner ist.