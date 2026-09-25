Die Kellergassen-Route: Warum das Weinviertel Wiens unterschätzter Herbst-Ausflug ist

Nur eine gute Stunde von Wien entfernt beginnt eine andere Welt: sanfte Hügel, endlose Weingärten und dazwischen immer wieder lang gezogene Gassen aus weißen Presshäusern mit blau-grünen Türen. Rund 1.100 solcher Kellergassen ziehen sich durch das Weinviertel, verteilt auf 181 Gemeinden. Damit besitzt die Region mehr historische Presshäuser als jedes andere Weinbaugebiet des Landes, während Wachau und Salzkammergut die touristische Aufmerksamkeit weitgehend unter sich ausmachen.

Im Herbst zeigt sich das Weinviertel von seiner intensivsten Seite. Die Weinlese ist im Gang, die Presshäuser öffnen bei sogenannten Kellergassenfesten ihre Türen, und die Region feiert, was sie selbst die fünfte Jahreszeit nennt: den Weinherbst. Wer jetzt hinfährt, erlebt die Kellergassen nicht als stille Kulisse, sondern als das, was sie einmal waren: Treffpunkte.